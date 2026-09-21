Villacherin bestellt Thermomix und erlebt böse Überraschung

Schon über die Hälfte unserer Leser wurde online betrogen. Nun traf es eine Villacherin beim Thermomix-Kauf. Im Gespräch mit 5 Minuten berichtet sie darüber.

Eine Villacherin wollte ein Schnäppchen machen, doch nach der Anzahlung sah sie weder das Geld noch den Thermomix wieder.

Eine Villacherin wollte ein Schnäppchen machen, doch nach der Anzahlung sah sie weder das Geld noch den Thermomix wieder.

50,6 Prozent aller 5 Minuten-Leser wurden schon einmal Opfer eines Betruges. Das ergab eine Umfrage in einem unserer jüngsten Beiträge. Doch das Spektrum ist enorm, von SMS über Anrufe bis hin zu „falschen“ Angeboten auf bekannten Online-Plattformen.

Tolles Angebot

Das letztere Szenario trifft auf eine Leserin aus Villach zu. Laura (Name von der Redaktion geändert) wollte sich eigentlich einen Thermomix anschaffen. Schließlich stieß sie auf einer bekannten Secondhand-Verkaufsseite auf ein Angebot um fast 200 Euro. „Klasse“, dachte sie sich, schildert sie im Gespräch mit 5 Minuten. Doch es kam anders, jetzt möchte sie darauf aufmerksam machen.

Geld ist im Ausland

Von Anfang an: Nach einigen Chats hin und her soll die Verkäuferin laut der Villacherin eine Anzahlung in Höhe der Hälfte des Betrags gefordert haben. Sie stehe mit dem Gerät bereits bei der Post und sei bereit für den Versand. Nach der Überweisung bemerkte die Leserin plötzlich, dass das Geld auf ein Konto im Ausland ging. Seitdem herrscht Funkstille, ergänzt Laura.

„Die Leute müssen echt aufpassen

Laut eigenen Angaben hat sie die Situation bereits der Polizei gemeldet. Ihr Geld ist sie – zumindest vorerst – los, einen Thermomix hat sie ebenfalls nicht erhalten. Dennoch möchte Laura warnen: „Ich bin selbst noch nie auf so etwas reingefallen, die Leute müssen echt aufpassen“, appelliert sie abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 16:31 Uhr aktualisiert