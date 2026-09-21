Brenzlige Situationen im Mühlenweg: Villacherin besorgt

Der Mühlenweg in der Unteren Fellach in Villach sorgt bei Anrainern für Unmut. Immer wieder soll es dort zu brenzligen Situationen kommen. Eine Leserin sorgt sich um die Sicherheit von Fußgängern und Kindern.

Im Mühlenweg in der Unteren Fellach, Villach, wird es für Fußgänger offenbar immer wieder brenzlig. Besonders rund um den Waldorf Kindergarten und an der Kreuzung mit dem Mahrhöflweg soll es schon zu einigen gefährlichen Situationen gekommen sein. Wie eine Leserin berichtet, soll erst kürzlich ein Vater sogar auf die Straße gesprungen sein, um zu verhindern, dass ein Auto ein Kind anfährt. Der Lenker habe laut ihrer Schilderung „mit Ach und Krach noch abgebremst.“

Problem bereits bekannt

Für die Villacherin ist die Lage jedenfalls besorgniserregend. Bereits seit Anfang des Jahres versuche sie, auf die Problematik aufmerksam zu machen. Dass die Situation bereits bekannt ist, bestätigt auch die Stadt Villach. Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es: „Es haben uns in der Vergangenheit Beschwerden zum Mühlenweg erreicht, wir haben diese an die Polizei weitergeleitet, da diese im Fall von Geschwindigkeitsübertretungen zuständig ist. Nach unserem Wissensstand hat es im Mühlenweg auch öfter Radarkontrollen gegeben.“

Polizei: Keine „Raserei“

Die Polizei-Pressestelle bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass der betreffende Bereich vom Stadtpolizeikommando Villach regelmäßig überwacht wird. Auch Geschwindigkeitskontrollen würden durchgeführt. Vereinzelt komme es zwar zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, von „Raserei“ könne laut Polizei jedoch nicht gesprochen werden. „Die Beschwerden, die an uns herangetragen werden, kommen ausschließlich über das ‚Augen auf‘-App der Stadt Villach“, heißt es weiter. Die Polizei verweist zudem darauf, dass für mögliche bauliche Maßnahmen die Verkehrsplanung beziehungsweise das Straßenrecht der Stadt Villach zuständig sei. Konkrete Pläne für weitere Maßnahmen oder Veränderungen wurden weder von der Stadt noch von der Polizei genannt.