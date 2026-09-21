Fünf Stunden im Einsatz: Schwellbrand forderte Einsatzkräfte in Villach-Land

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr Wernberg zu einem Schwellbrand in einem Pelletslager aus. Nach rund fünf aufwändigen Stunden konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Die Rettungs- und Löscharbeiten vor Ort gestalteten sich äußerst zeitintensiv und fordernd.

Die Rettungs- und Löscharbeiten vor Ort gestalteten sich äußerst zeitintensiv und fordernd.

Ein Schwellbrand in einem Pelletslager hat am Sonntagabend einen langwierigen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen kurz nach 18 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wernberg alarmiert.

Aufwendiger Abtransport

Die Rettungs- und Löscharbeiten vor Ort gestalteten sich äußerst zeitintensiv und fordernd:„Das Ausräumen, Ablöschen und Abtransportieren der Pellets war sehr aufwändig – der Einsatz dauerte rund fünf Stunden“, heißt es seitens der Einsatzkräfte aus Wernberg. Um das getrocknete Pressgut vollständig abzulöschen, mussten die Pellets aufwendig aus dem Lager entfernt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Wernberg standen auch die Feuerwehr Damtschach, die Polizei sowie ein externer Reinigungsdienst im Hilfseinsatz, um das Areal zu sichern und das Lagergut ordnungsgemäß abzutransportieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 17:33 Uhr aktualisiert