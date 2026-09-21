Fünf Stunden im Einsatz: Schwellbrand forderte Einsatzkräfte in Villach-Land
Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr Wernberg zu einem Schwellbrand in einem Pelletslager aus. Nach rund fünf aufwändigen Stunden konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.
Ein Schwellbrand in einem Pelletslager hat am Sonntagabend einen langwierigen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen kurz nach 18 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wernberg alarmiert.
Aufwendiger Abtransport
Die Rettungs- und Löscharbeiten vor Ort gestalteten sich äußerst zeitintensiv und fordernd:„Das Ausräumen, Ablöschen und Abtransportieren der Pellets war sehr aufwändig – der Einsatz dauerte rund fünf Stunden“, heißt es seitens der Einsatzkräfte aus Wernberg. Um das getrocknete Pressgut vollständig abzulöschen, mussten die Pellets aufwendig aus dem Lager entfernt werden.
Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort
Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Wernberg standen auch die Feuerwehr Damtschach, die Polizei sowie ein externer Reinigungsdienst im Hilfseinsatz, um das Areal zu sichern und das Lagergut ordnungsgemäß abzutransportieren.