Mithilfe von 5 Minuten: Vermisster Kater kilometerweit von zuhause wiedergefunden

Tagelang vermisst, auf einem Draupfeiler gefunden: Durch einen 5 Minuten-Artikel konnte ein Kater an seine Familie in Velden übergeben werden.

Glückliches Ende: Groot ist nach seiner Rettung aus der Drau wieder zu Hause.

Glückliches Ende: Groot ist nach seiner Rettung aus der Drau wieder zu Hause.

In eine durchaus missliche Lage hat sich eine Katze am Samstag im Rosental gebracht. Das Tier saß auf einem Brückenpfeiler inmitten der Drau fest. Die Feuerwehr kam ihr zu Hilfe und rettete die Fellnase schlussendlich – wir berichteten ausführlich.

Kater durch 5 Minuten-Bericht erkannt

Noch erfreuter über die gelungene Rettungsaktion zeigte sich eine Familie aus Velden, denn Kater „Groot“ galt seit Donnerstag als abgängig, wie die Besitzer gegenüber 5 Minuten erklären. „Wir waren schon am Verzweifeln“, ergänzen die Leser, die ihren „Groot“ schließlich durch den 5-Minuten-Bericht wiedererkannten.

©zVg

Fundstelle als großes Rätsel

Wie der Kater dorthin kam, ist für die Familie noch immer ein Rätsel, da die Drau vom Familienhaus ein ordentliches Stück entfernt ist. Ebenso bedankten sich die Angehörigen bei der Finderin, den Einsatzkräften sowie der Familie, die sich vorübergehend um das Katerlein kümmerte. Auch die Kinder der Familie sowie Fellnase „Rocket“ durften „Groot“ mittlerweile zu Hause willkommen heißen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 18:43 Uhr aktualisiert