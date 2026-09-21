Mithilfe von 5 Minuten: Vermisster Kater kilometerweit von zuhause wiedergefunden
Tagelang vermisst, auf einem Draupfeiler gefunden: Durch einen 5 Minuten-Artikel konnte ein Kater an seine Familie in Velden übergeben werden.
In eine durchaus missliche Lage hat sich eine Katze am Samstag im Rosental gebracht. Das Tier saß auf einem Brückenpfeiler inmitten der Drau fest. Die Feuerwehr kam ihr zu Hilfe und rettete die Fellnase schlussendlich – wir berichteten ausführlich.
Kater durch 5 Minuten-Bericht erkannt
Noch erfreuter über die gelungene Rettungsaktion zeigte sich eine Familie aus Velden, denn Kater „Groot“ galt seit Donnerstag als abgängig, wie die Besitzer gegenüber 5 Minuten erklären. „Wir waren schon am Verzweifeln“, ergänzen die Leser, die ihren „Groot“ schließlich durch den 5-Minuten-Bericht wiedererkannten.
Fundstelle als großes Rätsel
Wie der Kater dorthin kam, ist für die Familie noch immer ein Rätsel, da die Drau vom Familienhaus ein ordentliches Stück entfernt ist. Ebenso bedankten sich die Angehörigen bei der Finderin, den Einsatzkräften sowie der Familie, die sich vorübergehend um das Katerlein kümmerte. Auch die Kinder der Familie sowie Fellnase „Rocket“ durften „Groot“ mittlerweile zu Hause willkommen heißen.