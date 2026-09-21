Rückblick auf das 4. Indian Summer Festival in Velden

Ein mehrtägiges Festival hat am vergangenen Wochenende in Velden am Wörthersee die Sommersaison beendet: Vom 18. bis zum 20. September verwandelte das vierte „Indian Summer Festival“ das Ortszentrum bei spätsommerlichem Wetter in eine Veranstaltungsmeile. Neben dem Musikprogramm auf der Hauptbühne und drei Side-Stages lockten Genusshütten, Kunsthandwerksstände im Kurpark sowie ein Kinderprogramm mit Zirkus und Kinderschminken zahlreiche Einheimische und Gäste an.

©Veldener Tourismus Gesellschaft, k.K.

Erfolgreiche Sommersaison

Das musikalische Spektrum reichte von Auftritten von Manuel Brunner, BEngelS Reloaded und Keith St. John am Freitag über Italo-Disco, 80s-Vibes, Rock und Partyhits von DJ Rino, Chris Kaye und den Loverboyz am Samstag. Der Sonntag begann mit einer Erntedankmesse auf der Hauptbühne, gefolgt von einem Frühschoppen mit der Formation „Die Jungfidelen“ und der Verlosung der Festival-Tombola. Für Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Veldener Tourismus GmbH, verstand sich die Veranstaltung als Dank an alle Beteiligten der Saison: „Wir dürfen auf eine erfolgreiche Sommersaison zurückblicken und möchten dafür ganz herzlich Danke sagen. Mein besonderer Dank gilt unseren Gästen und allen Besucherinnen und Besucher, die Velden in diesem Sommer mit Leben erfüllt haben. Gleichzeitig möchte ich mich bei der gesamten Veldener Tourismuswirtschaft, bei unseren Partnern und Sponsoren sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Sie alle haben mit großem Engagement, viel Herzblut und Leidenschaft dazu beigetragen, dass wir diesen Sommer so erfolgreich gestalten konnten. Das Indian Summer Festival war jetzt noch einmal ein wunderschöner gemeinsamer Schlusspunkt – und hat gezeigt, dass wir in Velden den Sommer auch im September noch einmal richtig feiern können.“

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Herbst im Anmarsch

Mit dem Abschluss des Festivals richtet sich das Augenmerk der Region nun auf die Herbstsaison mit Angeboten zum Wandern und Radfahren. In acht Wochen folgt mit dem Veldener Advent die nächste Großveranstaltung im Ort.