„Nach kurzem Leiden…“: Kloster Wernberg trauert um geschätztes Mitglied

Nach kurzem Leiden verstarb sie um 1:30 Uhr: Das Kloster Wernberg trauert um Sr. Victoria Gabl.

Die Begräbnismesse für Sr. Victoria Gabl findet bereits am Freitag, dem 25. September um 10:30 Uhr statt.

Die Begräbnismesse für Sr. Victoria Gabl findet bereits am Freitag, dem 25. September um 10:30 Uhr statt.

Das Kloster Wernberg trauert um ein geschätztes Mitglied: Sr. Victoria Gabl ist verstorben. „Unsere Sr. Victoria Gabl verstarb nach kurzem Leiden um 1:30 Uhr“, schildert das Kloster in den sozialen Medien.

Handarbeits- und Berufsschullehrerin

Sr. Victoria Gabl wurde 1927 in Bludenz geboren. Als ausgebildete Handarbeits- und Berufsschullehrerin wirkte sie von 1965 bis 1974 in Spanien, von 1975 bis 1991 im Kongo, von 1991 bis 1999 in den Niederlanden, von 1999 bis 2002 in Wernberg und von 2002 bis 2012 in Langen bei Bregenz.

Begräbnis am Freitag

Seit dem Jahr 2012 betreute sie zudem die Bibliothek im Kloster Wernberg. Die Begräbnismesse für Sr. Victoria Gabl findet bereits am Freitag, dem 25. September um 10:30 Uhr statt.