Kärntner Derby: VSV fordert den KAC in Klagenfurt

Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei den Pioneers Vorarlberg will der VSV nun auch im Derby nachlegen und den zweiten Saisonsieg einfahren. Spielbeginn in der Heidi-Horten-Arena ist um 19:15 Uhr, ORF Sport+ und das Radio Kärnten Eishockey-Magazin übertragen den Derby-Klassiker live.

Die Ausgangssituation und das Kärntner Derby

Mit dem EC-KAC wartet am Mittwoch der Erzrivale auf die Adler. Zum bereits 364. Mal treffen Villach und Klagenfurt in einem Bewerbsspiel aufeinander. In der historischen Bilanz haben die Rotjacken die Nase vorne: 195 KAC-Siegen stehen 149 Erfolge des VSV und 19 Unentschieden gegenüber. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit konnten die Klagenfurter ihren Vorsprung ausbauen. 38 der vergangenen 50 Derbys gingen an den KAC, ebenso zwölf der jüngsten 15 Duelle.

KAC setzte zum Auftakt ein deutliches Ausrufezeichen

In die neue Saison sind beide Mannschaften erfolgreich gestartet. Der KAC setzte zum Auftakt mit einem 7:1-Auswärtssieg beim EC Red Bull Salzburg ein deutliches Ausrufezeichen. Es war zugleich der höchste Auswärtssieg der Klagenfurter in Salzburg in der Ligageschichte. Zwei Tage später legten die Rotjacken bei ihrer Heimpremiere nach und setzten sich gegen den HC Pustertal mit 3:2 durch. Nach zwei Spieltagen steht der KAC damit mit dem Punktemaximum von sechs Zählern und einem Torverhältnis von 10:3 an der Tabellenspitze. Die Adler starteten ebenfalls mit drei Punkten in die neue Spielzeit: In Feldkirch erkämpften sich die Blau-Weißen einen 2:1-Auswärtssieg gegen die Pioneers Vorarlberg. Elias Wallenta und Joël Teasdale erzielten die beiden Villacher Treffer.

Der Gegner

Der EC-KAC ist mit 32 österreichischen Meistertiteln der Rekordmeister des Landes. Zuletzt holten die Rotjacken 2021 den Titel, in zwei der vergangenen drei Spielzeiten erreichten die Klagenfurter zudem das Finale der win2day ICE Hockey League. In der Saison 2024/25 sicherte sich der KAC Platz eins nach dem Grunddurchgang, musste sich in der Finalserie allerdings dem EC Red Bull Salzburg geschlagen geben. Auch 2025/26 gehörten die Rotjacken zur Ligaspitze und zogen erneut ins Endspiel ein. In der vergangenen Saison folgte hingegen ein deutlich früheres Aus: Im Viertelfinale war gegen Hydro Fehérvár AV19 Endstation.

Kader verändert

Über den Sommer veränderte der KAC seinen Kader auf mehreren Positionen. In der Defensive kamen mit Mattias Göransson und Will MacKinnon zwei international erfahrene Verteidiger hinzu. MacKinnon wechselte nach vier Profijahren in Nordamerika erstmals nach Europa, Göransson stand zuletzt in der schwedischen SHL für Rögle BK auf dem Eis. Auch offensiv wurde nachgebessert: Mit Jan Drozg, Travis St. Denis und Jacob Hudson kamen gleich mehrere neue Angreifer nach Klagenfurt. St. Denis kennt die win2day ICE Hockey League bereits bestens und wechselte nach seiner Zeit beim EC Red Bull Salzburg zum KAC. Daneben können die Klagenfurter weiterhin auf einen erfahrenen Kern bauen. Mit Jan Muršak, Nick Petersen, Thomas Hundertpfund, Raphael Herburger und Matt Fraser stehen zahlreiche Routiniers im Aufgebot der Rotjacken. Petersen geht bereits in seine neunte Saison in Klagenfurt und hat sich in den vergangenen Jahren weit nach vorne in den Rekordlisten des Vereins gespielt. Im Tor setzt der KAC weiterhin auf das Duo Sebastian Dahm und Florian Vorauer.

Personelles

Personell muss Head Coach Pierre Allard auch im Kärntner Derby auf einige Akteure verzichten. Alex Wall fällt weiterhin aufgrund einer Oberkörperverletzung aus, könnte jedoch bereits am Freitag beim Auswärtsspiel in Salzburg wieder ins Line-up zurückkehren. Thomas Vallant steht den Blau-Weißen mit einer Unterkörperverletzung ebenfalls weiterhin nicht zur Verfügung. Auch für Kapitän Alexander Rauchenwald kommt ein Einsatz gegen den KAC noch zu früh. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Paolo Wieltschnig: Der 23-Jährige ist erkrankt, über seinen Einsatz wird erst am Spieltag entschieden. Für die Adler steht damit früh in der Saison eines der emotionalsten Spiele des Jahres auf dem Programm. Unabhängig von Tabellenstand und Formkurve besitzt das Kärntner Derby seit jeher seine eigenen Gesetze. Wenn Blau-Weiß auf Rot-Weiß trifft, geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige und die Vorherrschaft in Kärnten. Nach dem starken Saisonstart der Klagenfurter wartet auf den VSV eine anspruchsvolle Aufgabe und gleichzeitig die erste Gelegenheit der neuen Spielzeit, im Duell mit dem Erzrivalen ein Ausrufezeichen zu setzen.