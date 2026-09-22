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Foto auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto des Samariterbundes vor dem LKH Villach.
Die Rettung versorgte den Mann in Villach und brachte ihn ins Krankenhaus
Villach
22/09/2026
Einsatz

Unfall bei der Ossiacherzeile im Frühverkehr: Mopedfahrer verletzt

In den frühen Dienstagsmorgenstunden, gegen 6 Uhr, kam es in Villach im Bereich der Ossiacherzeile zu einem Unfall. Ein MOpedfahrer wurde verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, kam es im Frühverkehr in Villach zu einem Unfall. Bei der Kreuzung Ossiacherzeile/Pestalozzistraße ging ein Abbiegevorgang schief. Ein Mann wurde verletzt. Polizei und Rettung waren vor Ort.

Mopedfahrer verletzt

Ein 27-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem 56-jährigen Mopedfahrer. Der Fahrer des Mopeds wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. „Wie der Unfall genau passiert ist, ist noch unklar“, erklärt Polizeipressesprecherin Kristina Kapellari auf Anfrage von 5 Minuten.

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