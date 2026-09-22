Laufen für die Umwelt: Villach startet Österreichs größte Müllsammel-Aktion

In der ersten Oktoberwoche startet in Villach die österreichweit größte Müllsammelaktion. Und so kannst du mitmachen.

Vom 1. bis 8. Oktober steht Villach ganz im Zeichen des „Plogging“. Der Trend aus Schweden vereint Joggen mit Müllsammeln. Alle Villacher:innen können mithilfe der Aktion die Stadt gemeinsam sauber halten. Das große Finale findet am 9. Oktober auf dem Rathausplatz statt.

Täglich wird Müll achtlos weggeworfen

Täglich finden Mitarbeiter der Stadt zahlreiche achtlos weggeworfene Gegenstände: Von Snackverpackungen über Zigarettenschachteln bis hin zu Getränkeflaschen und vielem mehr. „Was für die einen eine unüberlegte Handlung darstellt, hat Folgen für alle: Achtlos weggeworfener Müll verschmutzt unsere Stadt und kostet Zeit und Geld“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Plogging-Woche

Um auf Littering – so lautet der Fachbegriff für das achtlose Wegwerfen von Müll im öffentlichen Raum – hinzuweisen, lädt die Stadt vom 1. bis zum 8. Oktober zur Plogging-Woche. „Wir laden alle ein, bei Österreichs größter gemeinsamer Müllsammelaktion mitzumachen“, sagt Katholnig. Eingeladen sind Schulen, Betriebe und Vereine sowie alle, die ein Herz für ein sauberes Villach haben.

Was bedeutet Plogging?

Der aus Schweden stammende Trend verbindet Bewegung mit Müllsammeln. Plogging ist ein Kofferwort aus „plocka“ (Schwedisch für Aufheben) und Joggen. „Im Vordergrund steht das gemeinsame Engagement für einen guten Zweck. Egal ob jemand joggt oder einfach nur mitgeht – gemeinsam sammeln wir achtlos weggeworfenen Müll“, so Katholnig. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Teilnehmer bekommen sowohl Handschuhe als auch Müllsäcke – ab dem 28. September im Altstoffsammelzentrum (ASZ) in der Drauwinkelstraße (Büro Abfallwirtschaft) sowie ab dem 5. Oktober direkt bei einem Info-Container auf dem Rathausplatz. Wer schnell ist, bekommt zudem eigene Plogging-Shirts, solange der Vorrat reicht.

Eigene Sammelbehälter

WICHTIG: Der gesammelte Müll muss in extra dafür bereitgestellte Sammelbehälter gegeben werden. Diese werden im gesamten Stadtgebiet aufgestellt. Zur Orientierung bekommen die Teilnehmer:innen handliche Infokarten mit den eingezeichneten Standorten. Als Verein mit an Bord ist etwa der LC Villach, der im Rahmen der Plogging-Woche zwei Lauftreffs veranstaltet – am 5. Oktober (Treffpunkt Stadion Lind) und am 8. Oktober (Treffpunkt Warmbad beim Fitnessparcours), jeweils ab 17 Uhr. Hobbyläufer:innen sind ausdrücklich willkommen!

Großes Finale

Zum Abschluss der Aktionswoche wird der gesammelte Müll am Donnerstag, 9. Oktober, auf dem Rathausplatz öffentlich präsentiert. Dadurch wird sichtbar, wie viel Müll in nur wenigen Tagen im Stadtgebiet zusammengekommen ist.

Gewinnspiel der Stadt Villach

Unter allen Teilnehmer:innen, die Fotos von ihren Plogging-Aktivitäten mit dem Hashtag #PloggingVillach auf Social Media veröffentlichen, wird ein Goodie-Beutel verlost. Darin enthalten sind unter anderem Stadt-Villach-Gutscheine im Wert von 100 Euro, Trinkflaschen, ein Werkzeugset und vieles mehr. Alle Infos hier. Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit 5 Minuten.