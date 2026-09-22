Stadtrat fährt Bus: Direktes Feedback in den Villacher BUS:SI-Linien

Stadtrat Sascha Jabali Adeh und das Team von Dr. Richard möchten ab Ende September im Rahmen der „BUSSI-Sprechstunden“ in den Villacher BUS:SI-Linien wieder direkt mit Fahrgästen im Bus in Kontakt treten. Außerdem hat die große BUS:SI-Umfrage wieder begonnen.

Im Busverkehr hat sich etwas getan

In den vergangenen Jahren hat sich im Busverkehr der Stadt Villach sehr viel getan. Optimierte Linienführungen, die Einführung eines Taktverkehrs und des Mikro-ÖVs sowie zuletzt die Erweiterung der Betriebszeiten brachten wichtige Verbesserungen im BUS:SI-Angebot. Wichtig für die Weiterentwicklung des Angebotes sind die Rückmeldungen der Fahrgäste – und von allen, die es noch werden möchten.

Mit den Villachern reden

„Auch wenn wir viele wichtige Schritte in die richtige Richtung setzen konnten, wissen wir, dass bei der Attraktivierung des Angebotes noch sehr viel Luft nach oben ist“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. „Niemand kennt die Stärken und Schwächen des ÖV-Angebotes besser als die Menschen, die es nutzen. Um möglichst niederschwellig über Wünsche und konkretes Verbesserungspotenzial ins Gespräch zu kommen, setzen wir die ‚BUS:SI-Sprechstunden‘ direkt im Bus ab 23. September fort.“ Gemeinsam mit Mitarbeiter von Dr. Richard wird Stadtrat Jabali Adeh an mehreren Terminen im Herbst mit offenen Ohren in einigen BUS:SI-Linien unterwegs sein, um sich mit den Villacher über das Angebot auszutauschen. „Wir sind sehr bemüht, Anregungen im Rahmen des Möglichen so rasch wie möglich in das Bus-Angebot einzuarbeiten. Zahlreiche Anpassungen der letzten Jahre waren nur aufgrund der wertvollen Rückmeldungen der Nutzenden möglich“, sagt Stadtrat Jabali Adeh und hofft auf rege Teilnahme an den BUS:SI-Sprechstunden: „Die ersten Termine haben bereits zu wertvollen Anregungen geführt, wir hoffen auch im Herbst auf rege Teilnahme.“

Großes Feedback erwünscht: Die BUS:SI-Umfrage

Eine weitere Möglichkeit für Rückmeldungen gibt es in Form der BUS:SI-Umfrage, die von 21. September bis 5. Oktober läuft. „Wir wollen es wissen: Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Wie könnte das Angebot für Sie attraktiver werden? Wo gibt es Probleme? Das und viel mehr fragen wir in den kommenden Wochen online ab“, sagt Stadtrat Jabali Adeh. Die Ergebnisse sind eine wichtige Grundlage für die weitere Verbesserung des Busverkehrs. Die Umfrage richtet sich übrigens auch an bekennende Autofahrer, die den Umstieg auf die Öffis noch nicht gewagt haben. „Ihre Rückmeldungen helfen uns sehr dabei, das Angebot dem Bedarf weiter anzupassen. Bitte machen Sie mit, helfen Sie uns, das Angebot zu optimieren“, appelliert der Stadtrat.