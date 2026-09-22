Nach der Zitterpartie: So kämpft sich der VSV finanziell zurück

Auch sportlich stimmt die Richtung vor dem großen Kärntner Derby. Nach einer Phase voller Ungewissheit, in der sogar der Start in die aktuelle Spielzeit auf der Kippe stand, kehrt beim EC VSV langsam Ruhe ein. Die Vereinsspitze fahndet derzeit intensiv nach einem passenden Geschäftsführer, um den Club professionell für die Zukunft aufzustellen. Zugleich soll die Führungsriege um Obmann Manfred Herzog und Vorstandsmitglied Marc Baumann erweitert werden, geplant ist die Besetzung weiterer wichtiger Posten wie Kassier, Schriftführer und Rechnungsprüfer.

Neue Geschlossenheit

Auch auf finanzieller Seite gibt es positive Signale: Mehrere Sponsoren sagten bereits ihre Unterstützung zu, berichtet der ORF. Über zwei anstehende Sonderaktionen erhofft sich der Verein zudem Einnahmen im fünfstelligen Bereich. Dass der Zusammenhalt im Verein stimmt, bewies die Mannschaft bereits beim erfolgreichen Meisterschaftsauftakt in Vorarlberg. Als Dank für den Einsatz in den schwierigen vergangenen Wochen lud ein Sponsor das Team spontan zu einer gemeinsamen Jause in der Kabine ein. Ein Zusammentreffen, das laut Vereinsumfeld die Kameradschaft stärker zusammengeschweißt hat als jedes klassische Teambuilding.

Derby-Fieber und Ehrung für den Kapitän

Mit diesem neuen Selbstvertrauen blicken die Blau-Weißen nun auf das bevorstehende Nachbarschaftsduell am Mittwoch in Klagenfurt. Allerdings reist mit dem KAC ein Gegner an, der nach Erfolgen gegen Salzburg und Pustertal ebenfalls glänzend in die Saison gestartet ist. Einen Grund zum Feiern gibt es für den VSV aber schon am Dienstag: Kapitän Alexander Rauchenwald – der derzeit verletzungsbedingt pausiert – wird im ORF-Landesstudio Kärnten als „Eishockey Superstar“ ausgezeichnet. Eine traditionsreiche Fan-Wahl, die bereits seit über 40 Jahren durchgeführt wird.