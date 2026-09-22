Nightwalk in Villach: Anliegen direkt bei Polizei und Behörden ansprechen

Am Mittwoch, den 30. September, findet von 18 bis 20 Uhr ein Nightwalk durch den Stadtteil St. Martin in Villach statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei die Gelegenheit, ihre Anliegen und Bedenken direkt vor Ort anzusprechen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei die Gelegenheit, ihre Anliegen und Bedenken direkt vor Ort anzusprechen.

Treffpunkt für den rund 75-minütigen Stadtteil-Spaziergang ist das Dinzlschloss in der Schlossgasse 11. Die Route führt gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Behörde und Polizei vom Dinzlschloss zur Stadthalle und über das BG/BRG St. Martin wieder zurück.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei die Gelegenheit, ihre Anliegen und Bedenken direkt vor Ort anzusprechen. Für die Teilnahme werden festes Schuhwerk und warme Kleidung empfohlen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung unter villach.at/sichergehen erforderlich.