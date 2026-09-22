Villach erweitert studentisches Wohnen um 100 Betten

Die Stadt Villach, das Land Kärnten, die Landeswohnbau Kärnten (LWBK) sowie die CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten ermöglichen in der Bahnhofstraße ein weiteres Haus für studentisches Wohnen. Durch die Kernsanierung und den Ausbau des ehemaligen „Hotel Europa“ durch die LWBK entstehen 34 Studenten-Unterkünfte sowie 34 geförderte Mietwohnungen.

Neubau mit 40 Betten

Zuvor wurde bereits das alte Jugendzentrum in der Gerbergasse durch die Bauvereinigung „meine Heimat“ als Neubau mit 40 Betten präsentiert – wir berichteten ausführlich. Insgesamt entstehen damit in der Innenstadt rund 100 neue Betten für Studentinnen und Studenten, während gleichzeitig weitere geförderte Einheiten errichtet werden, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Wohnbau stellt das zentrale Thema der Villacher Stadtpolitik dar, wobei vor allem geförderte Einheiten gefragt sind.

300 neue Wohnungen

Aktuell werden in Villach 300 Wohnungen errichtet, unter anderem in der Neuen Heimat, Vassach, St. Martin, Völkendorf und Maria Gail. Bürgermeister Günther Albel erklärt: „Gemeinsam mit dem Land Kärnten und der CU Hochschule Kärnten ist es uns gelungen, in kürzester Zeit zwei Projekte für studentisches Wohnen mit insgesamt bis zu 100 Betten auf die Beine zu stellen. Die gleichzeitig entstehenden geförderten Mietwohnungen ergänzen unsere Wohnungs-Offensive, bei der derzeit 300 geförderte Einheiten entstehen“.

„Uns war es wichtig, dass…“

Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig betont den nachhaltigen Ansatz des Projekts: „Mit diesem Projekt schaffen wir Unterkünfte für Studierende und gleichzeitig geförderte Mietwohnungen mitten in Villach. Besonders wichtig ist mir, dass wir dafür bestehenden Raum nutzen, ein Gebäude im Herzen der Stadt weiterentwickeln und damit auch die Innenstadt stärken. Das ist nachhaltige Wohnbaupolitik, die mehrere Ziele miteinander verbindet“. In einer gemeinsamen Stellungnahme von Bürgermeister Albel sowie den Stadträten Erwin Baumann und Christian Pober heißt es zudem: „Uns war es wichtig, dass sämtliche neuen Studierenden-Unterkünfte in der Innenstadt errichtet werden. Dort gehören junge Menschen hin, dort sorgen sie für frischen Wind. Gleichzeitig entlasten die Studentenheime den heimischen Mietmarkt“. Um das Projekt angesichts steigender Baukosten abzusichern, beteiligt sich die Stadt Villach mit 500.000 Euro und erhält als Gegenleistung Wohnungs-Zuweisungsrechte.

Rahmenbedingungen müssen mitwachsen

Auch seitens der Hochschule und des Bauträgers wird die Bedeutung des Vorhabens hervorgehoben. Martin Waiguny, Geschäftsführer der CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten, betont: „Wenn die Zahl der Studierenden wächst und unsere Studienangebote durch die europäische Vernetzung zunehmend internationaler werden, müssen auch die Rahmenbedingungen mitwachsen. Das Projekt in der Bahnhofstraße schafft insbesondere für österreichische und andere EWR-Studierende ein attraktives zusätzliches Wohnangebot. Es trägt zugleich dazu bei, den studentischen Wohnungsmarkt insgesamt zu entlasten. Damit setzen wir gemeinsam einen weiteren Schritt für gute Studienbedingungen in Villach“. LWBK-Geschäftsführer Harald Repar ergänzt abschließend: „Eines der wichtigsten strategischen Ziele der LWBK ist es, dauerhaft leistbaren Wohnraum für alle Generationen zu schaffen. Dieses Projekt wird dem Anspruch gerecht.“ Zudem komme die LWBK damit dem Auftrag des Landes Kärnten nach, Ortskerne weiterzuentwickeln und nachzuverdichten.