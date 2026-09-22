Ehrung für VSV-Kapitän: Alexander Rauchenwald holt Titel als „Eishockey-Superstar“

Der VSV-Kapitän setzte sich dabei gegen Simeon Schwinger vom EC KAC durch. Die offizielle Ehrung übernahmen ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard und Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner.

„Hat einen hohen Stellenwert“

Fellner bezeichnete die Auszeichnung eines so tollen Sportlers als riesengroße Ehre und dankte den Fans für ihre Beteiligung. „Eishockey hat in Kärnten einen hohen Stellenwert“, betonte er und geoutet sich als langjähriger VSV-Fan, der früher Fanfahrten organisierte. Auch dem Radioformat ist er seit seiner Kindheit verbunden: „Als Kind durfte ich einmal bei einer Sendung live dabei sein und alles mitverfolgen.“

„…solange es Eishockey in Kärnten gibt“

Für Landesdirektorin Bernhard war es die letzte Superstar-Ehrung vor ihrem Abschied. Sie wünschte Rauchenwald alles Gute für die neue Saison und hob die Bedeutung der Sendung hervor. Dem pflichtete der designierte Landesdirektor Martin Weberhofer bei: „Es bleibt im Programm, solange es Eishockey in Kärnten gibt. Eishockey ist bei uns Tradition und Religion.“

Über Alexander Rauchenwald

Für Rauchenwald, der seit zehn Monaten verletzungsbedingt fehlt, bedeutet die Wahl eine Riesenehre. Der gebürtige Villacher entstammt einer Eishockeyfamilie – sein Vater Gerald spielte ebenfalls beim VSV. Nach Nachwuchstiteln und dem Debüt in der Kampfmannschaft 2011 wechselte er 2014 nach Salzburg, wo er zwei Meistertitel feierte. Nach einer Station in Schweden kehrte der Center 2021 zum EC VSV zurück und wurde dort Kapitän. In der angelaufenen Saison geht die Superstar-Wahl bereits in ihre 46. Runde.