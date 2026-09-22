Hunderttausende Euro Schaden: Villacher Ehepaar im Visier der Ermittler

Nach Durchsuchungen und der Auswertung zahlreicher Unterlagen steht ein Ehepaar aus Villach im Fokus der Ermittler. Der Vorwurf: schwerer Betrug mit einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei wird ein Ehepaar aus Villach wegen des Verdachts des schweren Betrugs bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, über mehrere Monate hinweg Waren und Dienstleistungen bezogen zu haben, ohne die dazugehörigen Rechnungen zu begleichen.

Anzeige nach Sanierungsarbeiten: Villacher Ehepaar unter Verdacht

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige eines Mannes aus dem Bezirk Villach-Land im Dezember 2025. Dabei ging es um einen mutmaßlichen Betrug im Zusammenhang mit Sanierungs- und Umbauarbeiten. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Behörden auf einen 40-jährigen Mann und seine 39-jährige Ehefrau aus Villach. Beide sollen als Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Unternehmen tätig gewesen sein.

Hunderttausende Euro Schaden

Laut Polizei sollen über einen längeren Zeitraum Waren und Dienstleistungen, insbesondere aus dem Baustoffhandel, auf Lieferschein bezogen worden sein. Die entsprechenden Rechnungen sollen anschließend nicht bezahlt worden sein. Zwischen Juni und November 2025 sollen insgesamt 18 Unternehmen – überwiegend aus Kärnten – betroffen gewesen sein. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

Firmenunterlagen sichergestellt

Im Februar 2026 wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Gewerbe- und Wohnräumlichkeiten der Beschuldigten durchsucht. Dabei stellten die Ermittler zahlreiche Unterlagen sicher, darunter Firmen- und Buchhaltungsdokumente, elektronische Datenträger, Mobiltelefone sowie weitere wirtschaftliche Aufzeichnungen. Diese Unterlagen wurden in den folgenden Monaten ausgewertet und flossen in die weiteren Ermittlungen ein.

Beschuldigter weitgehend geständig

Der 40-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme laut Polizei weitgehend geständig. Seine Ehefrau verweigerte die Aussage. Nach Abschluss der Ermittlungen werden beide wegen des Verdachts des schweren Betrugs der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.