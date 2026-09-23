Nächster Stadtteilspaziergang mit Bürgermeister Albel führt nach St. Martin

Bürgermeister Günther Albel lud bisher zu zwei Stadtteilspaziergängen – in die Innenstadt und nach Perau. Dabei ging es vor allem darum, die Anliegen der Villacher aufzunehmen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, teilt die Stadt in einer Aussendung mit.

Zusätzliche Lichtmasten an der Draupromenade

„Villach ist eine lebenswerte Stadt. Gleichzeitig wissen wir, dass es Bereiche gibt, an denen das subjektive Sicherheitsgefühl noch gestärkt werden kann. Hier setzen die Spaziergänge an. Wir hören ganz genau hin und setzen die dringendsten Bedarfe rasch um“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Dass aus den Gesprächen konkrete Verbesserungen entstehen, zeigen bereits mehrere Beispiele: „Gemeinsam mit den Villacher:innen haben wir Stellen entlang von Fußwegen identifiziert, an denen es zu dunkel war. An der Draupromenade werden daher aktuell zusätzliche Lichtmasten installiert. Auch im Parkhotelpark und entlang des Draustegs in Perau wurde die Beleuchtung durch zusätzliche Lichtmasten bereits verbessert“, sagt Bürgermeister Albel.

Nächster Stadtteilspaziergang in St. Martin

Am Drausteg gab es noch einen weiteren Bedarf: Das sogenannte Kreuzgewölbe war den Anrainern zu dunkel. Die Mitarbeiter des Wirtschaftshofs haben den Durchgang hell angestrichen und eine Deckenleuchte montiert, wird weiter mitgeteilt. Der mehrere Meter lange Durchgang ist dadurch nun deutlich heller. Der nächste Stadtteilspaziergang findet in St. Martin statt – weitere Termine im Herbst folgen, so vonseiten der Stadt. „Ich freue mich schon auf den Austausch mit den Villacher:innen in St. Martin und lade herzlich zur Teilnahme ein. Gemeinsam gestalten wir unsere Stadt Stück für Stück weiter“, sagt Bürgermeister Albel.