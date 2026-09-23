V-Club Villach öffnet wieder: Neue Betreiber starten durch

V-Club Villach öffnet wieder seine Türen – neue Betreiber wurden gefunden. Die Umbauarbeiten laufen bereits. Geplant sind ein neues Partykonzept und neueste Eventtechnik – die Halloween-Party findet auch heuer statt.

Der neue V-Club möchte mit neuen Konzepten überraschen. Was wäre dir wichtig - stimme in der Umfrage ab.

Der neue V-Club möchte mit neuen Konzepten überraschen. Was wäre dir wichtig - stimme in der Umfrage ab.

Gute Nachrichten für das Villacher Nachtleben: Vor gut einem Monat schloss nach 18 Jahren Villachs größte Disco. 5 Minuten Villach weiß exklusiv: Jetzt steht fest, dass der V-Club zurückkommt. Mit einer deutschen Betreibergesellschaft wurde ein neuer Pächter gefunden, und die Umbauarbeiten sind bereits im Gange.

Club startet mit bisheriger Crew durch

Übernommen wird ausschließlich der Clubbetrieb. Das V-Bowl und die V-Lounge, die bisher Teil des Angebots waren, werden nicht weitergeführt. Besonders erfreulich ist, dass einige der bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen werden konnten. „Wir freuen uns sehr, dass sich ein neuer Betreiber gefunden hat und es auch in Zukunft eine Disco in Villach geben wird. Ein Team aus Veranstaltungs- und Gastronomieprofis wird im V-Club für frischen Wind sorgen“, so Lukas Scheuermann, Pressesprecher des V-Clubs.

©zVg Lukas Scheuermann hält fest: „Gastro- und Eventprofis werden frischen Wind bringen.“

Neues Partykonzept, neueste Technik

Die Gäste erwartet ein neues Partykonzept. Zudem wird der Club im Zuge des Umbaus mit neuester Eventtechnik ausgestattet. Auf eine Tradition müssen die Partygäste nicht verzichten: Auch heuer wird es die legendäre Halloween-Party des V-Club Villach geben. Das Eröffnungsdatum sowie alle Details zur Halloween-Party werden bald bekannt gegeben. Auch die Gäste sollen in die Neuausrichtung des V-Clubs eingebunden werden. In einer kurzen Umfrage können sie ihre Wünsche und Anregungen einbringen und damit die zukünftige Gestaltung des Clubs mitprägen.