Dobratsch-Runde: In fünf Etappen rund um den Villacher Hausberg

Der Naturpark lädt zur Erstauflage der Dobratsch-Runde: In fünf Etappen geht es rund um den Berg – inklusive Abstecher ins Dreiländereck.

Der Herbst zieht ein und bringt eine Premiere in Kärnten mit sich: Erstmalig geht es in fünf geführten Etappen einmal komplett um den Dobratsch. Durch die Einbindung des Dreiländerecks erhält die Wanderserie zudem eine grenzüberschreitende Note. Begleitet werden die Touren von erfahrenen Naturpark-Rangern, die den Teilnehmern die Region näherbringen. An den Zielen der zweiten und vierten Etappe wartet ab 16 Uhr jeweils ein Spezialitätenmarkt der regionalen Partnerbetriebe.

Die Etappen im Überblick: Samstag, 3. Oktober (8.30 Uhr): Etappe 1 von Warmbad Villach (Treffpunkt: KärntenTherme) nach Bad Bleiberg

Etappe 1 von Warmbad Villach (Treffpunkt: KärntenTherme) nach Bad Bleiberg Sonntag, 4. Oktober (8.30 Uhr): Etappe 2 von Bad Bleiberg (Treffpunkt: Barbaraplatz) nach Nötsch im Gailtal, inklusive Genussmarkt am Ziel.

Etappe 2 von Bad Bleiberg (Treffpunkt: Barbaraplatz) nach Nötsch im Gailtal, inklusive Genussmarkt am Ziel. Freitag, 9. Oktober (13 Uhr): Etappe 3 von Nötsch im Gailtal (Treffpunkt: Restaurant „Zum Nont“) nach Thörl-Maglern.

Etappe 3 von Nötsch im Gailtal (Treffpunkt: Restaurant „Zum Nont“) nach Thörl-Maglern. Samstag, 10. Oktober (8.30 Uhr): Etappe 4 von Thörl-Maglern (Treffpunkt: Tankstellen-Parkplatz) nach Arnoldstein, ebenfalls mit Markt am Ziel.

Etappe 4 von Thörl-Maglern (Treffpunkt: Tankstellen-Parkplatz) nach Arnoldstein, ebenfalls mit Markt am Ziel. Sonntag, 11. Oktober (8.30 Uhr): Etappe 5 von Arnoldstein (Treffpunkt: Gemeindeplatz) zurück nach Warmbad Villach.

Anmeldung zur Dobratsch-Runde

Ein organisierter Rücktransport zum jeweiligen Ausgangspunkt ist gegen 17.30 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme kostet 22 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Erforderlich sind festes Schuhwerk sowie eine eigene Jause und Getränke. Anmeldungen sind bis jeweils Donnerstag um 15 Uhr beim Naturpark Dobratsch möglich (Telefon: +43 4242 57571 28, E-Mail: naturparke@ktn.gv.at). Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei vier Personen.