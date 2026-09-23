Wenn Tiere trauern: Nala isst nicht mehr – wer hat ihren besten Freund gesehen?

Kater Diego wird seit dem 13. September 2026 in im Villacher Stadtteil Auen vermisst. Zu Hause wartet Kätzin Nala: Aus Trauer um ihren Freund frisst sie kaum noch etwas.

Kater Diego wird seit zehn Tagen vermisst. Zuletzt wurde er am 13. September 2026 in der Heidenfeldstraße in Villach gesehen. „Wir vermuten dass er sich noch in Villach-Auen aufhält bzw. vielleicht auch versteckt“, erklärt seine Besitzerin Stefanie B. im Gespräch mit 5 Minuten. Besonders tragisch: „Seine Freundin Nala, mit der er schon sein ganzes Leben zusammen ist, trauert sehr. Sie geht kaum noch raus oder frisst.“ Umso wichtiger also, dass der rot-weiße Kater bald gefunden wird.

©Privat / KK Katze Nala vermisst ihren Freund Diego.

Hinweise erbeten

Besonders auffällig an dem Tier sind sein geknickter Schwanz und sein leicht unrunder Gang. Letzterer ist die Folge eines gebrochenen und schief zusammengewachsenen Beckens. Wie B. betont, geht dieser Zustand auf eine schwere Misshandlung durch den vorherigen Besitzer zurück. „Außerdem hat er einen kleinen braunen Fleck auf der Nase“, beschreibt sie weiter. „Wir sind unfassbar traurig und besorgt und wollen unseren Diego einfach wieder Zuhause haben“, so die Tierbesitzerin abschließend.