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Ein Bild auf 5min.at zeigt Kater Diego.
Kater Diego wird seit zehn Tagen vermisst.
Villach
23/09/2026
Abgängig
Leserstory

Wenn Tiere trauern: Nala isst nicht mehr – wer hat ihren besten Freund gesehen?

Kater Diego wird seit dem 13. September 2026 in im Villacher Stadtteil Auen vermisst. Zu Hause wartet Kätzin Nala: Aus Trauer um ihren Freund frisst sie kaum noch etwas.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Kater Diego wird seit zehn Tagen vermisst. Zuletzt wurde er am 13. September 2026 in der Heidenfeldstraße in Villach gesehen. „Wir vermuten dass er sich noch in Villach-Auen aufhält bzw. vielleicht auch versteckt“, erklärt seine Besitzerin Stefanie B. im Gespräch mit 5 Minuten. Besonders tragisch: „Seine Freundin Nala, mit der er schon sein ganzes Leben zusammen ist, trauert sehr. Sie geht kaum noch raus oder frisst.“ Umso wichtiger also, dass der rot-weiße Kater bald gefunden wird.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Kater Diego mit Nala.
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Katze Nala vermisst ihren Freund Diego.

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Besonders auffällig an dem Tier sind sein geknickter Schwanz und sein leicht unrunder Gang. Letzterer ist die Folge eines gebrochenen und schief zusammengewachsenen Beckens. Wie B. betont, geht dieser Zustand auf eine schwere Misshandlung durch den vorherigen Besitzer zurück. „Außerdem hat er einen kleinen braunen Fleck auf der Nase“, beschreibt sie weiter. „Wir sind unfassbar traurig und besorgt und wollen unseren Diego einfach wieder Zuhause haben“, so die Tierbesitzerin abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Kater Diego.
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Wer hat Kater Diego gesehen?
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