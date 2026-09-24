Neue Ausstellung „Zartwild“: Künstler eröffnen Pop-Up-Galerie in Villach

Am Hauptplatz 7 in Villach zieht neues künstlerisches Leben ein: Die Ausstellung „Zartwild“ versammelt drei Kunstschaffende in einer temporären Pop-up-Galerie.

Die Werke von Mariella Pasnocht, Egon Straszer und Ulrich Plieschnig decken ein breites Spektrum ab – von intensiven Emotionen bis hin zu ruhigen, besinnlichen Momenten.

Die Werke von Mariella Pasnocht, Egon Straszer und Ulrich Plieschnig decken ein breites Spektrum ab – von intensiven Emotionen bis hin zu ruhigen, besinnlichen Momenten.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, dem 25. September 2026, um 18 Uhr statt. Für den passenden musikalischen Rahmen bei der Vernissage sorgt die Formation „The Talltones“. Kunstinteressierte haben danach zwei Wochen Zeit, die Werke vor Ort zu erleben, bevor die Ausstellung am 9. Oktober 2026 um 18 Uhr mit einer Finissage schließt.

Unterschiedliche Stile vereint

Die drei Ausstellenden Mariella Pasnocht, Egon Straszer und Ulrich Plieschnig bringen ganz unterschiedliche Stile in den Raum, heißt es gegen über 5 Minuten. Pasnocht zeigt farbintensive Malereien, die eine Balance zwischen abstraktem Chaos und gegenständlicher Ordnung suchen. Plieschnig arbeitet ebenfalls mit Malerei, lässt jedoch flüssige Farbe und den gesteuerten Zufall wirken, wodurch vielschichtige Farbflächen und Rinnspuren entstehen. Straszer setzt auf Skulpturen und Objekte: Durch präzise Schnitttechniken schafft er Lichträume im Inneren von Stein und bearbeitet verschiedenste Materialien, wird abschließend betont.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 09:23 Uhr aktualisiert