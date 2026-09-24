In einem Zaun gefangen: Feuerwehr befreit Igel aus Notlage

Ein Igel hat sich am Donnerstagmorgen im Villacher Stadtteil Möltschach in eine missliche Lage manövriert. Das Tier hing im Geflecht einer Zaunanlage fest. Die Hauptfeuerwache Villach kam ihm zu Hilfe.

Die Hauptfeuerwache Villach rückte am Donnerstagmorgen in den Stadtteil Möltschach aus. „Eine Notrufteilnehmerin teilte der Leitstelle mit, dass ein kleiner Igel im Geflecht einer Zaunanlage hing“, erzählt Einsatzleiter Christoph Kelz, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Feuerwehrleute retten kleinen Igel

Den Florianis gelang es, das kleine Tier per Hand aus seiner Notlage zu befreien. Er hat die Strapazen glücklicherweise unverletzt überstanden. Anschließend entließen sie den stacheligen Bewohner im angrenzenden Garten des Wohnhauses. „Nach einigen Minuten der Ruhe genoss das nützliche Tier die neu gewonnene Freiheit wieder und ging seiner Wege“, so Kelz. Im Einsatz stand ein Tanklöschfahrzeug und vier Feuerwehrmitgliedern.