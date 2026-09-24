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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann mit einem Igel.
Die Feuerwehr befreite den Igel aus dem Zaun.
Villach
24/09/2026
Tierischer Einsatz

In einem Zaun gefangen: Feuerwehr befreit Igel aus Notlage

Ein Igel hat sich am Donnerstagmorgen im Villacher Stadtteil Möltschach in eine missliche Lage manövriert. Das Tier hing im Geflecht einer Zaunanlage fest. Die Hauptfeuerwache Villach kam ihm zu Hilfe.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Die Hauptfeuerwache Villach rückte am Donnerstagmorgen in den Stadtteil Möltschach aus. „Eine Notrufteilnehmerin teilte der Leitstelle mit, dass ein kleiner Igel im Geflecht einer Zaunanlage hing“, erzählt Einsatzleiter Christoph Kelz, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Feuerwehrleute retten kleinen Igel

Den Florianis gelang es, das kleine Tier per Hand aus seiner Notlage zu befreien. Er hat die Strapazen glücklicherweise unverletzt überstanden. Anschließend entließen sie den stacheligen Bewohner im angrenzenden Garten des Wohnhauses. „Nach einigen Minuten der Ruhe genoss das nützliche Tier die neu gewonnene Freiheit wieder und ging seiner Wege“, so Kelz. Im Einsatz stand ein Tanklöschfahrzeug und vier Feuerwehrmitgliedern.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann, der auf dem Boden kniet, um einem Igel zu helfen.
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Der Igel saß in einem Gartenzaun fest.
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