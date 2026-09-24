Farbenfroher Fotospot: Bunte Treppen sind neuer Blickfang in Villach

Gemeinsam mit dem Verein „Jugend am Werk“ bringen Jugendliche ihre Ideen in die Villacher Innenstadt ein: Im Bereich der Drau erstrahlen seit Kurzem zwei Treppen in kunterbunten Farben.

Ein neuer Blickfang begeistert ab sofort in der Villacher Innenstadt: An der Draulände erstrahlen zwei Treppen ab jetzt in kunterbunten Farben. Das knallige Kunstwerk ist das Ergebnis einer kreativen Idee junger Menschen, die sich für ein noch lebenswerteres Stadtbild engagieren. Das farbenfrohe Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein „Jugend am Werk“ umgesetzt, einer Organisation, welche Jugendliche gezielt beim Einstieg ins Berufsleben unterstützt. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Villach und Künstlerin Ksenia Mayer bietet den Jugendlichen wertvolle Erfahrungen und gibt ihnen zusätzliche Perspektiven für ihren Weg in Richtung Arbeitsmarkt“, führt Geschäftsführerin Elisabeth Niederer aus.

Neuer Fotospot im Stadtzentrum

Es sei der Start einer ganzen Reihe von Projekten, wie Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) verrät. „Die Treppe beim Bratwurstkönig wurden kürzlich fertiggestellt, in der Kaigasse wird auf der großen Treppe von der Bahnhofstraße hinunter zur Drau noch fleißig gemalt. Vielen Dank an Henelit für das Sponsoring der Farben“, so die Nachhaltigkeitsreferentin. Auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) begrüßt die farbenfröhliche Maßnahme: „Uns ist es sehr wichtig, dass Villacher bei der Stadtentwicklung aktiv mit dabei sind.“