Kärntner Biber-Verordnung im Visier von Tierschützern

Das Land hat den Abschuss der Nager verordnet, was zu heftigen Reaktionen der Tierschützer zur Folge hatte.

Verstoß gegen EU-Recht?

148 nach EU-Recht immer noch streng geschützte Biber dürfen jedes Jahr bis 2030 per Verordnung in Kärnten getötet werden. In Warmbad hatten die Tierschützer sogar den Plan, sie lebend zu fangen und in Österreich an Stellen wieder auszusetzen, in denen die Tiere nicht gestört hätten. Der Rettungsversuch war vergeblich, als Tierschützer vor Ort auftauchten, waren die Biber schon weg. Anlass genug für Madeleine Petrovic vom Wiener Tierschutzverein sofort in der Abteilung des zuständigen Jagdreferenten und LH Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) einen Antrag auf Prüfung und Änderung der Verordnung, betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für den Biber, (LGBl. Nr.23/2025) zu stellen.

Tierschutzverein fordert rechtliche Prüfung

In dem Antrag, der 5 Minuten vorliegt, heißt es wörtlich: „Aufgrund der Verordnung, betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für den Biber, LGBl. Nr. 23/2025, wurde – für fünf Jahre – ein jährliches Kontingent zur Entnahme von Bibern in Kärnten – in Höhe von 148 Biberindividuen pro Jahr – festgelegt. Das sind bis zu 740 streng geschützten Tieren in fünf Jahren. Die europarechtlich vorgeschriebenen Einzelfallprüfungen sind jedoch nicht vorgesehen. Die Formulierung des Kontingentes nach § 6 der Verordnung entbehrt der Unionsrechtmäßigkeit im Sinne einer Einzelfallprüfung für nach Anhang IV der FFH – Richtlinie streng geschützte Tiere, wie den Biber: Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die großflächigen Entnahmen sowohl in der kontinentalen als auch in der alpinen biogeografischen Region äußerst negativ auf den aktuellen Erhaltungszustand auswirken werden und es zu einer neuerlichen Ausrottung des Bibers kommen wird. Die FFH – Richtlinie fordert für Eingriffe in streng geschützte Populationen den Nachweis des Vorliegens eines Ausnahmegrundes im Rahmen einer EINZELFALLPRÜFUNG. Das Fehlen der Einzelfallprüfung muss entsprechend angepasst werden. Aufgrund der Eingriffsmöglichkeiten bei Gefahr in Verzug gemäß § 3 Abs 4 und § 4 Abs 2 und Abs 4 der Verordnung kommt es faktisch zu einer naturschutzrechtlich jederzeitigen, ganzjährigen Bejagungsmöglichkeit dieses streng geschützten Tieres. Eine pauschale Bejagung des streng geschützten Bibers ist verboten. Ausnahmen von diesem Schutz sind unter strengen Bedingungen und nur für spezifische Einzelfälle – nach einer Prüfung und einem begründeten Ausschluss aller anderen gelinderen Mittel – möglich. Die vorgeschriebene Alternativen Prüfung der FFH- Richtlinie und der EuGH Judikatur wird somit nicht befolgt„, wird kritisiert.

©zVg. | Der Antrag im Detail. ©zVg. ©zVg. ©zVg. ©zVg. ©zVg.

Tierschützer erhöhen Druck auf Kärntner Politik

Seitenweise zählt dann Petrovic die Gründe auf, weshalb die Verordnungen sowohl was den Abschuss von Bibern, Wölfen und Fischottern betrifft, EU-Recht widersprechen. Speziell zur Tötung von Bibern stellt sie abschließend fest: „Dass das Bundeland Kärnten die FFH-Richtlinie hinsichtlich des Schutzes des Bibers im Kärntner Recht nicht umgesetzt hat, sodass – entsprechend den von der Judikatur des EUGH entwickelten Grundsätzen – mangels fristgerechter Umsetzung die FFH – Richtlinie unmittelbar Anwendung findet.“ Jetzt wird in Wien mit Spannung auf eine Antwort aus Kärnten gewartet. Eine Recherche von 5 Minuten in der betreffenden Abteilung 10 von Martin Gruber in der Landesregierung ergab, dass man eifrig bemüht ist den Schwall an Anfragen, Anzeigen und Beschwerden der Tierschützer zu bearbeiten und zu beantworten. „Wir kommen zu fast nix anderen mehr“, so ein Beamter. Seitens der Tierschützer wieder wird kämpferisch verkündet, nach toten Wölfen, Bibern und Fischottern auch im kommenden Wahlkampf in Kärnten mitzumischen. Wie genau ist noch ein Geheimnis.