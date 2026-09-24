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/ ©EC Red Bull Salzburg/Gintare Karpaviciute
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Eishockeyspiel des VSV gegen Red Bull Salzburg.
Am Freitag sind die VSV-Adler in Salzburg zu Gast.
Villach
24/09/2026
Am Freitag

VSV fordert Salzburg: Nächster Kracher nach dem Derby

Die Startphase der win2day ICE Hockey League bringt für den EC VSV die nächste Auswärtsfahrt mit sich. Am Freitag um 19.15 Uhr treffen die Adler in der Eisarena auf den EC Salzburg.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)
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Nach dem Kärntner Derby steht für den EC VSV direkt die nächste schwere Auswärtsaufgabe an. Am Freitag treten die Adler um 19.15 Uhr beim EC Salzburg in der Eisarena an. Die Ausgangslage beider Teams ist unterschiedlich: Während die Draustädter nach zwei absolvierten Begegnungen bei einem Sieg und einer Niederlage halten, verlief der Saisonauftakt für die Salzburger bisher nicht nach Wunsch. Die Mozartstädter warten nach drei Ligaspielen noch auf ihren ersten vollen Erfolg und stehen nach Niederlagen gegen den KAC, den HCB Südtirol sowie einer Penalty-Niederlage gegen Innsbruck bereits unter Druck.

VSV vor nächstem Duell

Der VSV startete mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei den Pioneers Vorarlberg in die ICE-Saison, musste sich jedoch am Mittwoch im 364. Kärntner Derby dem EC-KAC klar mit 1:6 beugen. Personell hat Head Coach Pierre Allard weiterhin mit Ausfällen zu kämpfen. Verteidiger Thomas Vallant fehlt aufgrund einer Unterkörperverletzung ebenso wie Kapitän Alexander Rauchenwald, dessen Rückkehr für das Spiel am kommenden Mittwoch in Ungarn geplant ist. Die Einsätze von Verteidiger Alex Wall (Oberkörperverletzung) und dem zuletzt erkrankten Paolo Wieltschnig entscheiden sich erst am Spieltag.

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KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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