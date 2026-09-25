Feilschen wie die Großen: Villacher Kinderflohmarkt findet statt
Am Samstag, 26. September, ist es wieder so weit. Der beliebte Kinderflohmarkt in Villach findet wieder statt.
Der Hans-Gasser-Platz verwandelt sich wieder in eine belebte Verkaufsmeile für den Nachwuchs. Beim 21. Villacher Kinderflohmarkt schlüpfen Mädchen und Buben im Alter von vier bis vierzehn Jahren in die Rolle von Kaufleuten.
55 Stände
An insgesamt 55 Ständen bieten die jungen Teilnehmer gut erhaltene Schätze aus ihren Kinderzimmern an. Das Angebot reicht von Spielsachen und Büchern über Kleidung und Schuhe bis hin zu Plüschtieren und Gesellschaftsspielen. Für Familien bietet die Veranstaltung eine ideale Gelegenheit zum Feilschen, Tauschen und Stöbern im herbstlichen Ambiente. Die Nachwuchshändler sammeln dabei wertvolle Erfahrungen im Umgang mit dem ersten eigenen Geld und erleben einen aufregenden Tag im Zentrum von Villach.
Kurzinfos:
Wann? Am 26. September von 8 bis 13 Uhr
Wo? Am Hans-Gasser-Platz