10 Jahre JUNO Villach: Rettungsanker für 1.400 Jugendliche

Kinder- und Jugendhilfereferent LR Peter Reichmann gratulierte persönlich zu diesem Jubiläum und betonte: „Ich bedanke mich bei allen, die das hier im vergangenen Jahrzehnt möglich gemacht haben. Die JUNO fängt junge Menschen genau dann auf, wenn andere Netze nicht mehr tragen und hilft ihnen dabei, wieder auf den eigenen Weg zu finden.“ Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 21 Jahren können dort ohne Anmeldung einen sicheren Schlafplatz bekommen; darüber hinaus gibt es Beratung, Einzelfallhilfe und Unterstützung bei der Suche nach dauerhaftem Wohnraum.

„JUNO weit mehr als ein Dach über dem Kopf“

„In Kärnten soll jedes Kind ruhig schlafen können – die JUNO, betrieben von der Diakonie in Kooperation mit dem Land Kärnten und der Stadt Villach, leistet einen wichtigen Beitrag dazu“, so Reichmann und weiter: „Die JUNO ist weit mehr als ein Dach über dem Kopf. Sie ist für junge Menschen da, wenn Familie, Zuhause oder andere Sicherheiten plötzlich wegbrechen. Genau in solchen Situationen entscheidet sich, ob aus einer Krise eine dauerhafte Abwärtsspirale wird oder ob wir rechtzeitig Halt, Orientierung und eine neue Perspektive geben können. Den Fachkräften, die mit viel Engagement und Feingefühl tätig sind, gebührt mein großer Dank.“

Für Jugendliche in Not

Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour, betonte: „Jugendobdachlosigkeit ist ein verdrängtes Thema in unserer Gesellschaft. Es braucht zunächst das Wahrnehmen dieser Not und die offene Tür, damit sie zu einer gemeinsamen Sache wird, an der wir arbeiten können. Ein Dach über dem Kopf und ein Bett für die Nacht ist für manche Jugendliche Hilfe in der Not. Und es braucht Mut, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist der erste Schritt. Wir wollen Jugendlichen aber nicht nur kurzfristig helfen, sondern sie in eine langfristig stabile Situation begleiten. So wird aus einer Notschlafstelle der Anfang für einen Weg aus der Krise. Dank dem Land Kärnten und der Stadt Villach ist dieser Weg seit 10 Jahren möglich.“ „Junge Menschen brauchen in schwierigen Situationen einen sicheren Rückzugsort. Die Jugendnotschlafstelle gibt ihnen genau diesen Halt, wenn sie ihn besonders dringend brauchen. Mein Dank gilt allen, die dieses Angebot seit zehn Jahren ermöglichen und dem Team vor Ort für die unbürokratische Hilfe“, so Sarah Katholnig, erste Vizebürgermeisterin von Villach.

13.183 Nächtigungen

Gezählt wurden bisher 13.183 Nächtigungen. 1.400 junge Menschen konnten bislang hier auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit unterstützt werden. Dabei ist aus einer reinen Notschlafstelle längst ein Lebensraum geworden. Mit den Erweiterungen JUWO (Jugendwohnen) und EXTRA (Housing First – Wohnbetreuung) wurden Strukturen geschaffen, die den Jugendlichen nicht nur kurzfristig helfen, sondern sie langfristig stabilisieren.