Kostenlose Pride-Community-Events: Start mit Kinofilm

Nach den Sommermonaten geht das Engagement für die lokale Community nahtlos weiter. Für den kommenden Oktober stehen vier abwechslungsreiche Veranstaltungen auf dem Programm, die Unterhaltung bieten soll.

Der Auftakt erfolgt am vierten Oktober um achtzehn Uhr im Stadtkino mit der Vorführung des Films „Jim Queen“. Karten dafür können direkt beim Kino reserviert werden. Im Anschluss geht es gegen zwanzig Uhr dreißig im Kulturhof mit einem offenen Karaoke-Abend weiter, der für alle Interessierten zugänglich ist. Am elften Oktober folgt ein Tanzworkshop mit Emy, für den eine Anmeldung erbeten wird.

Weitere Treffen geplant

Für die zweite Monatshälfte sind zwei weitere Treffen angesetzt. Am achtzehnten Oktober findet bei passendem Wetter ein Outdoor-Spiel auf der Napoleonwiese statt, das als Abwechslung für Fans von Escape-Rooms konzipiert ist. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich, da die Durchführung von einer Mindestteilnehmerzahl abhängt.

Dungeons-and-Dragons

Den Abschluss bildet am fünfundzwanzigsten Oktober ein Dungeons-and-Dragons-Spieleabend für Einsteiger und Fortgeschrittene, für den Anmeldungen bis zum achtzehnten Oktober entgegengenommen werden. Alle Events sind kostenlos zugänglich, die Verpflegung mit Snacks wird vor Ort organisiert. Um die Initiativen dauerhaft kostenfrei anbieten zu können, bitten die Veranstaltenden um freiwillige Spenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert