Unfall vor Villacher Volksschule: Autofahrer begeht Fahrerflucht

"Er ist mir in mein Auto reingefahren": In Villach-Lind kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. 5 Minuten-Leserin Michelle ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten.

Michelle wollte ihren achtjährigen Sohn am Freitag wie gewohnt an der Volksschule 3 im Villacher Stadtteil Lind absetzen. Beim Abbiegen nach links von der Heinrich-von-Türlin-Straße zur Schule passierte es: „Ich befand mich bereits mitten auf der Kreuzung, da kam plötzlich ein weiterer Autofahrer daher.“ Es kam zu einer Frontalkollision. Im Zuge dessen wurde die Fahrerseite von Michelles Wagen in Mitleidenschaft gezogen. „Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro“, berichtet die Villacherin gegenüber 5 Minuten.

Zeugen gesucht

Im weiteren Verlauf stiegen sowohl Michelle als auch der zweitbeteiligte Lenker aus ihren Fahrzeugen aus. „Um den Straßenverkehr nicht weiter zu behindern, schlug ich vor, in die Seitenstraße einzubiegen und dort alles weitere zu klären“, erzählt die Mutter. „Er stimmte zu, stieg dann aber in sein Auto ein und fuhr Richtung Heinrich-von-Türlin-Straße davon.“ Michelle verständigte daraufhin die Polizei, die den Unfall protokollierte. Nun ist sie auf der Suche nach Zeugen, welche zweckdienliche Hinweise liefern können.