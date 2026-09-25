Das Arbeitsmarktservice (AMS) in Villach hat ein neues Zuhause. Das ehemalige Betten-Reiter-Gebäude in der Ludwig-Walter-Straße 53 wurde nach einem Jahr Bauzeit von der Firma MID Bau umfassend revitalisiert. Mit der Eröffnungsfeier am Freitag wurde nun offiziell ein neues Kapitel aufgeschlagen. „Der neue AMS-Standort in Villach ist unser Flagship-Store unter den Kärntner Regionalstellen. Nach der umfassenden Modernisierung reiht sich das Haus in unsere grundsätzliche Strategie der vergangenen drei Jahre, die Rahmenbedingungen für Kunden wie Mitarbeitende auf den neuesten Stand zu bringen“, betont Peter Wedenig, Geschäftsführer AMS Kärnten.

Neuer AMS-Standort in Villach offiziell eröffnet

„Moderne Infrastruktur ermöglicht effiziente Abläufe, kurze Wege und eine hohe Servicequalität für unsere Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig schafft sie ein attraktives und zeitgemäßes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb war es für uns wichtig, den Standort Villach mit modernen Arbeitsplätzen, zeitgemäßer Technik und barrierefreien Zugängen zukunftsfit zu gestalten“, so Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender AMS Österreich. Die Zusammenlegung zweier AMS-Organisationseinheiten bringt zudem Kosteneinsparungen und Synergieeffekte. Im Erdgeschoss befindet sich das BerufsInfoZentrum (BIZ). Im ersten und zweiten Stock sind das Service für Arbeitskräfte und das Service für Unternehmen angesiedelt. Offene, übersichtliche Wartezonen und Zugänge zu den Beratungsbüros ermöglichen eine gute Kunden-Steuerung und Orientierung. Wand an Wand zur regionalen Geschäftsstelle befindet sich die ServiceLine Kärnten. „Digitalisierung verändert die Arbeitswelt – umso wichtiger bleibt die persönliche Beratung. Der neue AMS-Standort in Villach verbindet beides und bietet Arbeitsuchenden kurze Wege, direkte Unterstützung und konkrete Perspektiven für Jobsuche, Weiterbildung und berufliche Neuorientierung“, hebt Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) hervor. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) ergänzt: „Eine gute Begleitung bei der Jobsuche und der Vermittlung von Fachkräften ist ein wichtiger Beitrag für einen funktionierenden Arbeitsmarkt und den Standort Villach.“

AMS rüstet sich für die Zukunft

Das AMS hat das Objekt für die nächsten zehn Jahre gemietet. Die barrierefreie, klimatisierte und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattete Liegenschaft verfügt über 30 Parkplätze – 21 davon für Kunden. „Mit der Regionalen Geschäftsstelle Villach schaffen wir einen zukunftsorientierten Ort, der Menschen mit Arbeit verbindet. So stärken wir Beschäftigung, Fachkräftesicherung und die Entwicklung unserer Region“, erklärt Josef Zeichen, Leiter AMS Villach, abschließend.