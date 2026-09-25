Alles unter einem Dach: Fresach baut Kinderbetreuung aus

In Fresach investiert die öffentliche Hand über zwei Millionen Euro in eine moderne Kinderbetreuung: Mit dem Neubau der Kindertagesstätte sowie der Erweiterung und thermischen Sanierung des bestehenden Kindergartens wurden alle Angebote barrierefrei unter einem Dach vereint. Die neue Einrichtung bietet in zwei Kindergartengruppen Platz für 48 Mädchen und Buben, während die eingruppige Kindertagesstätte 15 Kleinkinder aufnimmt. Neben einer hauseigenen Photovoltaikanlage sorgen spezielle Hitzeschutzmaßnahmen – darunter Sonnensegel, schattenspendende Bäume und Ventilatoren im Wert von 64.000 Euro – für ein angenehmes Klima. Am Freitag eröffneten Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrat Peter Reichmann und Bürgermeister Gerhard Altziebler den Standort im Rahmen eines bunten Festaktes offiziell.

Große Eröffnung

„Wenn wir heute diese neue Kindertagesstätte und Kindergarten eröffnen, schneiden wir nicht einfach nur ein Band durch oder weihen Mauern ein. Wir schaffen einen Ort, an dem sich entscheidet, wie unsere Kinder die Welt zum ersten Mal begreifen“, erklärte Landeshauptmann Fellner (SPÖ). Er dankte allen, „die mit geplant und bis zur Fertigstellung mitangepackt haben.“ Seinen besonderen Dank sprach Fellner auch dem pädagogischen Team aus. Bildungsreferent Reichmann (SPÖ) ergänzte diesbezüglich: „Ihr seid diejenigen, die dafür sorgen, dass dieser Ort zu einem wird, an dem unsere Kinder in geschütztem Rahmen entdecken, lernen und aufwachsen dürfen und dafür habt ihr unseren größten Respekt verdient.“ Bürgermeister Altziebler freut sich außerdem darüber, dass nach dem Umbau auch in der hauseigenen Kindergarten-Küche zusätzlicher Platz geschaffen wurde. Denn: Hier wird nicht nur für die Kindergartenkinder, sondern auch für die örtlichen Schulkinder, die sich in der Nachmittagsbetreuung befinden, gekocht.

Gelungener Auftakt

Den feierlichen Rahmen gestalteten die Pfarrer Ralf Isensee und Rudolf Pacher mit einer ökumenischen Segnung. Zudem sorgten die Kinder aus Kindergarten und Volksschule sowie die Jugendblasmusikkapelle „JUBLAMU“ unter Gernot Steinthaler für musikalische und tänzerische Beiträge. Zum Abschluss bot sich den Gästen die Gelegenheit, die neuen Räume der Kindertagesstätte und des Kindergartens zu besichtigen.