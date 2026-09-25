Sieg: VSV setzt sich gegen Salzburg durch

Erfolgreiche Auswärtsfahrt für den EC VSV: Die Villacher Adler setzten sich am Freitagabend in der Eisarena gegen den EC Salzburg durch.

Der EC VSV bestritt in der Anfangsphase der win2day ICE Hockey League eine weitere Partie auf fremdem Eis. Das Duell gegen den EC Salzburg startete am Freitagabend um 19.15 Uhr in der Eisarena. Das erste Drittel begann jedoch mit einem Dämpfer für die Draustädter: Wyatt Kalynuk traf bereits nach 75 Sekunden zum 1:0-Zwischenstand für die Gastgeber.

Drei Tore in sieben Minuten

Im zweiten Spielabschnitt wendete sich das Blatt deutlich zugunsten der Kärntner. Kevin Hancock erzielte in der 25. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Joël Teasdale knapp fünf Minuten später auf 2:1 stellte. Als John Hughes in Minute 32 sogar das 3:1 nachlegte, schien die Partie gedreht. Die Salzburger reagierten jedoch prompt und verkürzten durch einen Treffer von Peter Schneider. Doch dann verwertete Hughes einen Pass von Maximilian Rebernig zum 4:2 und markierte damit zeitgleich auch den Endstand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 21:50 Uhr aktualisiert