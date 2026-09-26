19 Konzerte: „THE CITY ROCKS“ verwandelt Villach in Festivalbühne

Pünktlich zum Herbstanfang verwandelt sich die Villacher Innenstadt am heutigen Samstag, dem 26. September 2026, in ein riesiges Open-Air- und Indoor-Festival.

Heute wird die Villacher Innenstadt zu einer großen Bühne.

Heute wird die Villacher Innenstadt zu einer großen Bühne.

Unter dem Motto „THE CITY ROCKS – Autumn Session“ stehen 19 Acts auf 19 verschiedenen Bühnen. Über die gesamte Villacher Altstadt verteilt laden 19 Lokale – von Bars und Cafés bis hin zu Gastgärten und Restaurants – dazu ein, den Samstag musikalisch und kulinarisch zu verbringen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenlos, heißt es vonseiten der Veranstalter in einer Aussendung.

THE CITY ROCKS in Villach Das Festival deckt die unterschiedlichsten Musikrichtungen ab: Start am Vormittag: Los geht es bereits ab zehn Uhr mit DJ-Sounds in der Caffè Latte Bar .

Nachmittag und Abend: Ab 17 Uhr folgen Unplugged-Sessions, Austropop, Rock, Pop und Reggae in zahlreichen Partnerbetrieben wie dem Villacher Brauhof, der Konditorei Bernold, dem Restaurant Charles oder der Kaffeeteria uvm

Nachtprogramm: Für Club-Beats sorgen am Spätabend unter anderem House-Music im Stern sowie die finale Afterparty in der Luna Bar bis drei Uhr früh . Das gesamte Programm kannst du dir hier ansehen.

©digitallotsen | THE CITY ROCKS sorgt mit gemütlicher Festivalstimmung für besondere Innenstadtmomente. ©digitallotsen | Konzerte sorgen wieder für volle Lokale.

„Ideale Bühne für hochkarätigen Live-Sound“

„Nach dem fantastischen Zuspruch im Frühjahr und Sommer zeigen wir mit der Autumn

Session, dass das Format bei jeder Wetterlage und zu jeder Jahreszeit perfekt funktioniert.

Wenn die Tage kürzer werden, verlegen wir das Festivalfeeling nahtlos in die gemütlichen

Innenräume und stimmungsvollen Gastgärten unserer Partnerbetriebe. Die 19 Stages

beweisen einmal mehr, dass unsere Gastronomen das Herzstück dieser Initiative sind – sie

schaffen diesen Samstag die ideale Bühne für hochkarätigen Live-Sound bei freiem Eintritt“,

sagt Michael Spanring-Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach. Auch Bürgermeister Günther Albel zeigt sich begeistert: „THE CITY ROCKS ist eine beispielgebende Initiative. Die „Autumn Session“ setzt pünktlich zum Herbstanfang ein kräftiges Zeichen für eine dynamische Innenstadt. Wenn sich 19 Lokale in individuelle Konzertbühnen verwandeln, wird spürbar, wie eng Kultur, Gastronomie und städtisches Lebensgefühl bei uns zusammenhängen.“