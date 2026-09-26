„Adler“ wollen Karawankenderby für sich entscheiden

Nach dem starken 4:2-Auswärtserfolg beim EC Red Bull Salzburg wartet auf die "Adler" bereits die nächste anspruchsvolle Aufgabe in der Fremde. Am morgigen Sonntag gastieren die Adler in der Hala Tivoli bei Olimpija Ljubljana.

Auf den knappen 2:1-Auftaktsieg bei den Pioneers folgte eine dicke 1:6-Klatsche im Derby gegen den KAC. Doch die Adler zeigten Moral: In Salzburg drehten sie die Partie dank eines furiosen Mitteldrittels (4 Tore in 13 Minuten) und siegten mit 4:2. Neben Doppelpacker John Hughes glänzten Kevin Hancock, Joël Teasdale und Goalie Joe Cannata.

Ausgeglichene Ausgangslage

In der Tabelle geht es eng zu: Ljubljana steht mit sechs Punkten aus vier Spielen auf Rang sechs, der VSV hat mit zwei Siegen aus drei Spielen ebenso sechs Zähler auf dem Konto (Rang acht). Auch die Bilanz der letzten zehn Duelle ist mit jeweils fünf Siegen völlig ausgeglichen. Вereits in der Preseason setzten sich die Slowenen knapp mit 4:3 in Villach durch.

Gegner unter Druck

Ljubljana ist nach einer Transferoffensive (u. a. Jan Urbas, Žiga Jeglič und Topscorer Joshua Lawrence) stark besetzt, erwischte aber zuletzt zwei Dämpfer. Nach zwei Auftaktsiegen setzte es Niederlagen gegen Linz (3:4) und den KAC (3:7).

Kader-Updates bei den „Adlern“

Während Thomas Vallant weiterhin ausfällt, ist Alex Wall wieder mit an Bord. Kapitän Alexander Rauchenwald steht kurz vor dem Comeback (geplant für Mittwoch gegen Fehérvár). Ein Einsatz des zuletzt kranken Paolo Wieltschnig entscheidet sich kurzfristig.