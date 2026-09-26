„Ein absoluter Albtraum“: Villacherin macht gefährlichen Fund an Kärntner See

Angelschnüre am Ufer und immer wieder Dosen und anderer Müll: Eine Villacherin ist entsetzt über die Zustände rund um den Vassacher See. Einen besonders schockierenden Fund machte sie am vergangenen Wochenende.

Mehrmals pro Woche geht Stefanie mit ihrem Hund eine Runde um den Vassacher See. Gerade die Rückseite des Sees schätzt sie, weil es dort einige Stellen gibt, an denen ihr Vierbeiner ins Wasser kann. Doch bei den Spaziergängen muss sie sich immer öfter ärgern, wie sie gegenüber 5 Minuten erzählt: „Mir kommt vor, die Stadt, und vor allem die Natur um die Stadt wird von Jahr zu Jahr mehr zugemüllt.“

Dosen und Angelschnüre am Ufer

Etwa dreimal pro Woche geht die Villacherin um den See – und sammelt regelmäßig den Müll anderer Leute ein, wie sie erklärt. „Da ist die Rede von Konservendosen, wie vom Mais, die im Gebüsch oder Wasser liegen“, schildert sie. Teilweise würden die scharfkantigen Deckel danebenliegen oder von den Dosen abstehen. Auch zurückgelassene Angelschnüre bereiten ihr Sorgen. „Fischersilk in diversen Längen ragt aus dem Wasser, liegt zusammengeknüllt am Ufer – eine Falle für Wasservögel, die sich darin verheddern“, kritisiert die Leserin.

©Leserin | Stefanie fand auf der Rückseite des Vassacher Sees zahlreiche Glasscherben.

Ein ganzer Berg Müll blieb zurück

Am vergangenen Samstag setzte sich die Serie unschöner Entdeckungen fort und erreichte einen gefährlichen Höhepunkt. Bereits beim ersten Fischer- beziehungsweise Badeplatz stieß die Villacherin nach eigenen Angaben auf einen größeren Müllberg. Ein Teil davon sei zumindest in Säcken verpackt gewesen, anderes sei einfach liegen geblieben. Für sie völlig unverständlich: „Da frag ich mich, warum es nicht funktioniert, den Mist die 100 Meter zurück zum Parkplatz und den Mülleimern zu tragen.“ Doch die unangenehmste Entdeckung sollte erst noch kommen.

©Leserin Stefanie fand letzte Woche nicht nur Glasscherben, … ©Leserin … sondern auch anderen Müll am Ufer des Vassacher Sees.

„Mir ist richtig schlecht geworden“

Bei einem weiteren Badeplatz neben dem Seehaus bemerkte die Villacherin nämlich zahlreiche Glasscherben – nicht nur am Ufer, sondern auch im Wasser. Einige davon seien bereits in den weichen Untergrund gedrückt gewesen. Die Bilder und Videos zeigen zahlreiche Glassplitter und größere Scherben, die die Leserin aus dem schlammigen Uferbereich holt. „Mir ist richtig schlecht geworden“, berichtet sie. Denn dort sind viele Menschen und Tiere unterwegs: „Mein Hund rennt dort vor Freude oft hin und her. Ich gehe dort im Wasser schwimmen. Viele Bekannte mit ihren Kindern auch!!! Ein absoluter Albtraum!!“

©Leserin | Stefanie legte selbst Hand an und sammelte die Glasscherben am Seeufer ein.

Eine Stunde lang Scherben eingesammelt

Statt die gefährliche Hinterlassenschaft einfach liegen zu lassen, legte die Villacherin selbst Hand an. Rund eine Stunde lang versuchte sie, die Scherben aus dem Wasser und vom Ufer zu bekommen. „Keine Ahnung, ob ich alle erwischt habe, aber das war widerlich“, schildert sie. Es habe sich um unterschiedliches Glas gehandelt. Der Großteil sei dünn, gerade und scharfkantig gewesen, daneben habe sie unter anderem einen Flaschenhals und ein Stück gefunden, das wie der Boden eines Glasgefäßes aussah. Ob tatsächlich alle Scherben beseitigt sind, weiß sie nicht. Und genau das macht ihr Sorgen: Schließlich reicht ein falscher Tritt auf eine spitze Glasscherbe aus, um sich eine schmerzhafte Verletzung zuzuziehen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2026 um 16:13 Uhr aktualisiert