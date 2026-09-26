4-Tonnen-Anlage aus dem Brennsee gehoben

22,5 Meter lang, 4,3 Tonnen schwer – und normalerweise tief unter der Wasseroberfläche verborgen: Am Brennsee in Feld am See wurde dieser Tage eine riesige Tiefenbelüftungsanlage an die Oberfläche geholt.

Grund dafür sind umfassende Wartungsarbeiten. Zuletzt wurde die Tiefenbelüftungsanlage im Jahr 2011 in diesem Ausmaß gewartet. Die sogenannte TIBEAN liegt bereits seit 1992 im Brennsee, der auch Feldsee genannt wird. Ihre Aufgabe ist es, die tieferen Wasserschichten mit Sauerstoff zu versorgen und damit zur Stabilisierung der Wasserqualität beizutragen. Das Prinzip lässt sich relativ einfach erklären: Sauerstoffarmes Wasser aus der Tiefe wird nach oben befördert und dort mit Sauerstoff angereichert. Anschließend gelangt es wieder zurück in die tieferen Wasserschichten. Das ist vor allem während der warmen Jahreszeit von Bedeutung, wenn der Sauerstoffgehalt in der Tiefe des Sees absinken kann.

Filter werden gereinigt, Schläuche getauscht

Nach vielen Jahren unter Wasser bekommt die 4,3 Tonnen schwere Anlage nun eine umfassende Wartung. Dafür wurde sie vollständig gehoben und wird gereinigt sowie technisch überprüft. Unter anderem werden die Filter gereinigt und die Füllschläuche ausgetauscht. Nach Abschluss der Arbeiten verschwindet die 22,5 Meter lange Anlage wieder von der Wasseroberfläche: Sie wird zurück in die Tiefe abgesenkt und erneut in Betrieb genommen.

Gewässerschutz sichtbar machen

Umwelt- und Wasserreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) erklärt bei einem Lokalaugenschein: „Gewässerschutz ist oft eine Arbeit, die von außen gar nicht sichtbar ist. Umso wichtiger ist es, die Menschen vor den Vorhang zu holen, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Einsatz dafür sorgen, dass solche Anlagen über Jahrzehnte hinweg funktionieren. Dafür möchte ich allen Beteiligten herzlich danken.“