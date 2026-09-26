Wanderungen rund um Wernberg: Experte verrät Tourentipps

Wo lässt es sich rund um Wernberg besonders schön wandern oder mit dem Rad die Gegend erkunden? Antworten darauf gibt es beim nächsten Kaffeetreff der Gemeinde – diesmal mit Wanderexperte Walter Hofer.

Zu Gast beim nächsten Kaffeetreff in Wernberg ist Walter Hofer, der seine Leidenschaft für Wander- und Biketouren auch auf einer eigenen Website teilt. Am Dienstag, 29. September, erzählt Hofer von 9 bis 10.30 Uhr im Café-Bäckerei Strobl in der Industriestraße 1 von seinen Touren und gibt Tipps rund um das Thema „Bewegung in und um Wernberg“. Natürlich bleibt auch Zeit für Fragen und den persönlichen Austausch. Wer also noch nach einer schönen Wanderung oder einer neuen Strecke fürs Fahrrad sucht, kann sich vor Ort Anregungen holen. Der Kaffeetreff findet auf Einladung von Bürgermeisterin Doris Liposchek und Vizebürgermeisterin Marlene Rogi statt. Der Eintritt ist kostenlos.