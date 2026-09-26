Torfestival zum Saisonstart: VSV Unihockey setzt sich mit 8:7 durch

Was für ein Auftakt für die Villacher Unihockey-Cracks: Sie sind am Samstag mit einem 8:7-Auswärtssieg gegen FBK Škofja Loka in die neue Saison der 3 Nations IFL gestartet. Dabei mussten die Villacher bis zum Schluss zittern.

Der amtierende österreichische Meister, der ab sofort unter dem neuen Namen „CHAMP VSV Unihockey“ aufläuft, erwischte in Slowenien einen Traumstart. Joel Mikael Niemelä traf im ersten Drittel doppelt, Jakob Rainer steuerte ein weiteres Tor bei – mit einer 3:0-Führung ging es in die erste Pause. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Niemelä auf 4:0.

Slowenen kommen noch einmal heran

Entschieden war die Partie damit allerdings noch lange nicht. Škofja Loka kämpfte sich zurück und machte das Spiel noch einmal richtig spannend. Zwar konnte der VSV seinen Vorsprung zwischenzeitlich wieder ausbauen, die Gastgeber ließen sich aber nicht abschütteln. Zum entscheidenden Mann wurde schließlich Niemelä. Der Neuzugang erzielte insgesamt vier Treffer und sorgte in der 53. Minute für das 8:6. Škofja Loka gelang danach nur noch der Anschlusstreffer zum 8:7. Auch VSV-Torhüter Paul Klatzer hatte großen Anteil am Auftaktsieg. Er parierte 20 Schüsse, wurde zum besten Villacher Spieler gewählt und verbuchte beim Treffer zum zwischenzeitlichen 7:4 sogar einen Assist.

„Bin extrem stolz auf die Jungs“

Christian Hamp, stellvertretender VSV-Unihockey-Präsident, zeigt sich stolz: