Diese Tiere suchen in Villach ihre Menschen fürs Leben

Das Tierheim Villach kümmert sich liebevoll um Tiere, während diese auf eine zweite Chance warten. Wir stellen euch heute einige davon vor – vielleicht findest du einen Freund fürs Leben.

Im Tierheim Villach warten derzeit wieder einige Vierbeiner darauf, dass sich für sie die Türen zu einem neuen Zuhause öffnen. Manche bringen viel Energie mit, andere wünschen sich vor allem Ruhe und Geborgenheit – doch sie alle suchen Menschen, die ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und einen festen Platz in ihrem Leben schenken möchten. Wir stellen heute wieder einige der Tiere vor.

Winnie erkundet gerne die Welt

Winnie wartet im Tierheim sehnsüchtig auf eine zweite Chance. „Obwohl er sehr schlecht sieht, lässt er sich davon überhaupt nicht aufhalten – voller Lebensfreude erkundet er die Welt und genießt die Nähe zu Menschen“, schildern die Tierheimmitarbeiter ihren Schützling. Er ist ein kräftiger, starker Hund, der noch einiges lernen möchte. Deshalb sucht er hundeerfahrene Menschen ohne Kinder, die ihm mit Geduld, Konsequenz und viel Liebe Sicherheit und Orientierung geben. „Für Winnie wünschen wir uns ein Zuhause mit einem sehr gut eingezäunten Garten, in dem er sich sicher bewegen und wohlfühlen kann“, so das Tierheim abschließend.

©Tierheim Villach Winnie sieht nicht gut, lässt sich davon aber nicht aufhalten.

Steckbrief Winnie: Malamute

braun-weiß

männlich

kastriert

geb.: 10. Dezember 2023

Viktor hätte gern ein Plätzchen für sich allein

Der Mischlingsrüde Viktor sucht hundeerfahrene Menschen, die seine Körpersprache verstehen und richtig einschätzen können. „Er mag Artgenossen, möchte aber lieber als Einzelhund leben“, erklärt das Tierheim Villach. Ideal wäre für ihn ein Zuhause mit eingezäuntem Garten, damit er dort entspannt in der Wiese liegen kann.

©Tierheim Villach Viktor hätte gern ein neues Zuhause mit einem eingezäunten Garten.

Steckbrief Viktor: Mischling

braun

männlich

kastriert

geb.: 22. April 2018

Saskia liebt frische Luft und Abenteuer im Freien

„Saskia ist eine kleine Diva, die viel Zeit an der frischen Luft verbringt, weshalb ein Freigang unbedingt notwendig ist“, beschreibt das Tierheim Villach die süße Katzendame. Sie ist eine Einzelgängerin und genießt es, ihr Zuhause für sich zu haben. „Gerne mag sie gestreichelt und mit Leckerlis verwöhnt werden“, so das Tierheim.

©Tierheim Villach Saskia sucht einen Freigängerplatz.

Steckbrief Saskia: EHK

braun-getigert

weiblich

kastriert

geb. 2022

Deguweibchen suchen ein liebevolles Zuhause

Im Tierheim Villach warten derzeit auch vier neugierige und soziale Deguweibchen auf ein liebevolles Zuhause. Eines der vier Tiere wurde 2022 geboren, die anderen drei 2025. „Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen zwei oder mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden“, betont das Tierheim. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.

©Tierheim Villach Vier süße Degus warten im Tierheim Villach auf dich.