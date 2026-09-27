„Was für ein Wochenende!“: Villacher Nachwuchstalent holt EM-Gold

Zwei Nachwuchstalente aus Villach schafften es ins österreichische Flag-Football-Nationalteam ihrer Altersklasse und durften sich bei der EM mit Europas Besten messen. Max Ortner gelang dabei mit der U15 sogar der ganz große Coup.

Großer Erfolg für die österreichische Flag-Football-Jugend mit starker Kärntner Beteiligung: Max Ortner von den Carinthian Eagles hat mit dem österreichischen U15-Mixed-Nationalteam bei der Flag-Football-Europameisterschaft in Italien Gold geholt. Mit Lenia Leutschacher durfte noch ein zweites Nachwuchstalent der Eagles Österreich auf internationaler Bühne vertreten. Beide jungen Talente stammen aus Villach.

Zwei Siege zum Start – und schließlich Europameister

Von 24. bis 26. September kämpften in Lido delle Nazioni (Provinz Ferrara) Europas Nachwuchsteams um die EM-Titel. Ortner und das österreichische U15-Team starteten mit Siegen gegen Finnland (48:13) und die Slowakei (54:39) ins Turnier. Richtig spannend wurde es im Viertelfinale: Tschechien wurde hauchdünn mit 48:47 bezwungen. Nach einem 32:23 gegen Spanien im Halbfinale zog Österreich schließlich ins Endspiel ein – und krönte sich dort zum Europameister.

Auch Lenia Leutschacher im Nationalteam

Ebenfalls mit dabei war Eagles-Spielerin Lenia Leutschacher. Sie trat mit dem österreichischen U17-Mädchennationalteam an. Nach einer Niederlage gegen Deutschland gelang den Österreicherinnen mit einem 24:18 gegen Finnland der erste EM-Sieg. Gegen Großbritannien musste sich das Team anschließend mit 6:38 geschlagen geben. Die Carinthian Eagles könnten stolzer nicht sein: „Was für ein Wochenende! Was für Emotionen! Und was für ein unglaublicher Moment für unsere Eagles Family!“