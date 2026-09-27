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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Reh in freier Wildbahn
Ein Wildunfall endete für einen 60-Jährigen am Sonntag im Krankenhaus.
B98
27/09/2026
Wildunfall

Hirsch läuft plötzlich auf die Straße – Unfall endet tragisch

Es passierte innerhalb weniger Sekunden: Plötzlich läuft ein Hirsch auf die Straße, ein Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen. Der 60-Jährige wird schwer verletzt – für das Tier kommt jede Hilfe zu spät.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Ein plötzlich auf die Straße laufender Hirsch wurde einem Motorradfahrer am Sonntagnachmittag (27. September) auf der Millstätter Straße (B98) zum Verhängnis. Wie die Polizei informiert, war der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gegen 14.30 Uhr in Richtung Afritz am See unterwegs. Kurz nach dem Ortsgebiet von Äußere Einöde in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See passierte es: Plötzlich lief ein Hirsch über die Fahrbahn.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der 60-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, prallte mit seinem Motorrad gegen das Tier und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH Villach geflogen. Für das Tier endete der Unfall tragisch: Es verendete nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

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