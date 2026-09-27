Hirsch läuft plötzlich auf die Straße – Unfall endet tragisch

Es passierte innerhalb weniger Sekunden: Plötzlich läuft ein Hirsch auf die Straße, ein Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen. Der 60-Jährige wird schwer verletzt – für das Tier kommt jede Hilfe zu spät.

Ein plötzlich auf die Straße laufender Hirsch wurde einem Motorradfahrer am Sonntagnachmittag (27. September) auf der Millstätter Straße (B98) zum Verhängnis. Wie die Polizei informiert, war der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gegen 14.30 Uhr in Richtung Afritz am See unterwegs. Kurz nach dem Ortsgebiet von Äußere Einöde in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See passierte es: Plötzlich lief ein Hirsch über die Fahrbahn.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der 60-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, prallte mit seinem Motorrad gegen das Tier und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH Villach geflogen. Für das Tier endete der Unfall tragisch: Es verendete nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.