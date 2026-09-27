Neues Radargerät auf der A2: Hier wird jetzt geblitzt

Autofahrer auf der A2 Südautobahn sollten derzeit besonders auf die erlaubte Geschwindigkeit achten. Zwischen Villach-Warmbad und Arnoldstein wurde ein neues fixes Radargerät aufgestellt.

Auf der A2 Südautobahn in Kärnten gibt es ein neues fixes Radargerät.

Auf der A2 Südautobahn in Kärnten gibt es ein neues fixes Radargerät.

Wer von Villach aus über die A2 Südautobahn in Richtung Italien unterwegs ist, sollte zukünftig den Fuß vom Gas nehmen. Eine 5-Minuten-Leserin machte die Redaktion auf ein neues fixes Radargerät zwischen der Autobahnauffahrt Villach-Warmbad und der Abfahrt Arnoldstein aufmerksam.

Kurz vor der Bärenbrücke

Das Radargerät befindet sich laut der Leserin kurz vor der Bärenbrücke in Fahrtrichtung Italien. Aktuell sollten Autofahrer dort besonders genau auf ihre Geschwindigkeit achten: Auf dem betreffenden Abschnitt befindet sich aktuell eine Baustelle, weswegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h gilt. Mit dem neuen Radargerät wird künftig kontrolliert, ob sich Verkehrsteilnehmer an das vorgeschriebene Tempo halten.

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