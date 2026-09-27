Tierische Einblicke: Tierheim Villach lädt zum Blick hinter die Kulissen

Wie sieht der Alltag im Tierheim aus und wer wartet dort auf ein neues Zuhause? Demnächst öffnet das Tierheim Villach seine Türen und lädt Tierfreunde dazu ein, seine Schützlinge und die Arbeit hinter den Kulissen kennenzulernen.

Tierfreunde aufgepasst: Am Samstag, den 3. Oktober, öffnet das Tierheim Villach seine Türen für alle Interessierten. Von 13 bis 16 Uhr können Besucher in der Pogöriacherstraße 102 vorbeischauen. Bei Führungen durch das Tierheim gibt es Einblicke in Bereiche, die Besuchern sonst nicht ohne Weiteres offenstehen.

Tierische Begegnungen und Einblicke

Natürlich können die Gäste dabei auch die tierischen Bewohner des Tierheims kennenlernen. Zusätzlich stellen sich verschiedene Unternehmen vor und geben Einblicke in ihre Arbeit rund ums Tier. Mit dabei sind laut Ankündigung unter anderem „Dogs Instinkt“, die Wildvogelhilfe Villach, ein Hundefriseur, ein Kärntner BARF-Shop, „Foot Prints“ und die Tierbestattung Villach. „Kommt vorbei, lernt unser Tierheim und unsere tierischen Schützlinge näher kennen und verbringt einen schönen Nachmittag mit uns“, so das Tierheim Villach.