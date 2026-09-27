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/ ©Hauptfeuerwache Villach
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Fahrzeugsegnung in Villach.
Am Freitag wurden die neuen Spezialfahrzeuge der Hauptfeuerwache Villach gesegnet.
Villach
27/09/2026
Fahrzeugsegnung

Hauptfeuerwache Villach hat zwei wertvolle neue Spezialfahrzeuge

Zwei neue Spezialfahrzeuge im Wert von rund 2,4 Millionen Euro verstärken ab sofort die Hauptfeuerwache Villach. Am Freitag wurden der neue Lkw 3 und das schwere Rüstkranfahrzeug im Beisein zahlreicher Gäste feierlich gesegnet.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Die beiden neuen Spezialfahrzeuge sollen künftig vor allem bei schweren technischen Einsätzen und im Katastrophenschutz zum Einsatz kommen. Finanziert wurde die Anschaffung von der Stadt Villach und dem Kärntner Landesfeuerwehrverband.

Faschingsgilde und Bauerngman als Fahrzeugpaten

Die Segnung nahm Feuerwehrkurat und Stadthauptpfarrer Richard Pirker vor. Eine besondere Rolle übernahmen auch zwei bekannte Villacher Institutionen: Die Villacher Faschingsgilde ist Fahrzeugpate des Lkw 3, die Villacher Bauerngman übernahm die Patenschaft für das schwere Rüstkranfahrzeug.

Zahlreiche Gäste

Neben den Kameraden der Hauptfeuerwache waren Abordnungen zahlreicher Kärntner Feuerwehren sowie Partnerfeuerwehren aus Gloggnitz und Bamberg dabei. Auch Einsatzkräfte aus Slowenien und Italien sowie Vertreter anderer Blaulichtorganisationen kamen zur Feier nach Villach. Mit dabei waren außerdem Landesrätin Beate Prettner, Stadtrat und Feuerwehrreferent Harald Sobe sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Unterrieder.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Fahrzeugsegnung in Villach.
©Hauptfeuerwache Villach
Am Freitag fand im festlichen Rahmen die Segnung von zwei neuen Sonderfahrzeugen der Hauptfeuerwache Villach statt.
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