Hitze und Co.: Neues Bildungsangebot für Kärntner Pflegekräfte

Ende September 2026 schließt das EU-Projekt chAnGE ab. Mit Beteiligung der FH Kärnten und des Klinikums Villach wurden drei Jahre lang Bildungsangebote geschaffen, die Fachpersonal auf die Folgen der Klimakrise vorbereiten.

Klimatische Extremereignisse und der demografische Wandel fordern das Gesundheits- und Sozialwesen heraus. Da ältere Menschen stark unter Klimafolgen leiden, entwickelte das internationale Projektteam chAnGE (Climate change and healthy AgeinG: co-creating E-learning for resilience and adaptation) gezielte Weiterbildungen. Ziel war es, Gesundheits- und Sozialfachkräfte für den Schutz risikogefährdeter Senioren auszubilden. „ [Sie] spielen eine Schlüsselrolle dabei, ältere Menschen in Krisensituationen zu unterstützen, ihre Gesundheit zu schützen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels zu stärken“, betont Dr. Wolfgang Deutz, Käufmännischer Direktor des Klinikum Villach.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

E-Learning-Kurse gestartet

Entstanden sind 14 kostenfreie Micro-Credentials (MCs). Diese E-Learning-Kurse gliedern sich in vier Kernkompetenzen: analytisches Fachwissen, Selbstmanagement, Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Politik und Governance. Inhaltlich decken die Module die EQR-Niveaus 5 und 6 ab, mit einzelnen Grundlagenmodulen auf Niveau 4. Über einen Zeitraum von 15 Monaten nutzten Arbeitskräfte aus fünf Partnerländern das ortsunabhängige Lernangebot.

Überzeugen in der Praxis

Evaluierungen durch Vor- und Nachtests sowie Interviews bescheinigen den Kursen eine hohe Wirksamkeit. Die Teilnehmenden profitierten von einem nachweisbaren Wissensaufbau und einer direkten Umsetzbarkeit im Arbeitsalltag. Führungskräfte und Hochschulvertreter äußerten sich ebenfalls zufrieden über den nachhaltigen Lernerfolg. „Das chAnGE-Projekt ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit funktioniert und innovative Bildungskonzepte sowie digitale Lernformate erfolgreich eingesetzt werden könne“, so Direktor Deutz abschließend.