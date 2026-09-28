Schreiben als Ventil: Neues Projekt für junge Villacher

Schon seit Jahren bietet der bekannte Villacher Regisseur Clemens Luderer eine Werkstätte für kreatives Schreiben an. Jetzt bietet er fünf Jugendlichen kostenlose Unterstützung an.

Seine Idee: „Ich suche Jugendliche aus Villach, die sich etwas von der Seele schreiben möchten, die etwas belastet und die ein Ventil brauchen. Sobald die Gruppe voll ist, werde ich mit ihnen wöchentlich im Büro der neuebuehnevillach am Hauptplatz 10 schreiben.“ Es gibt im Zuge der Treffen auch die Möglichkeit einer psychotherapeutischen Unterstützung durch eine Fachperson. Diese Angebote sind sehr gefragt, nicht nur weil psychische Probleme bei Jugendlichen in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben. Die Teilnehmer bekommen auch die Möglichkeit, kostenlos in die neuebuehnevillach zu gehen.

Freies Schreiben hilft

Luderer: „Das bekannte Format von mir für kreatives Schreiben existiert seit 14 Jahren und wurde bisher im Krankenhaus de La Tour für Alkohol und Spielsucht, in der Spezialklinik für Essstörung in Waiern, in Jugend WGs in ganz Kärnten (im Auftrag des Landes) und in Villach (im Auftrag der Stadt) für Menschen in Krisensituationen durchgeführt“. Mehrere tausend Menschen haben die Schreibstätte seitdem besucht. Im Zentrum steht das freie Gedankenschreiben. Jeder kann sich per Mail unter clemens.luderer@neuebuehnevillach.at bei ihm anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 11:24 Uhr aktualisiert