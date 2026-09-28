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/ ©LPD Kärnten/Wajand
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Schülerlotsen auf einem Schutzweg. Sie tragen gelbe Warnwesten.
250 geschulte Schülerlotsen helfen Kärntens Kindern ab sofort wieder beim Überqueren der Schutzwege.
Kärnten
28/09/2026
Unverzichtbar

Mehr Sicherheit: 250 Schülerlotsen sichern Kärntens Schulwege

200 Schüler- und 50 Schulweglotsen sorgen seit Schulanfang wieder für mehr Sicherheit auf Kärntens Straßen. Sie helfen Kindern nach der langen Ferienpause, Gefahrenstellen auf dem Schulweg sicher zu meistern.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(317 Wörter)
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Gerade zu Beginn des neuen Schuljahres benötigen Kinder im Straßenverkehr besondere Aufmerksamkeit. Während viele Taferlklassler den Weg zur Schule zum ersten Mal eigenständig zurücklegen, müssen sich ältere Schüler nach den Ferien erst wieder an den Verkehr gewöhnen. In ganz Kärnten sorgen deshalb rund 200 Schüler- und 50 Schulweglotsen für die nötige Sicherheit an den Schutzwegen. Sie werden in speziellen Schulungen mit einem theoretischen und einem praktischen Teil bei der jeweils örtlichen Polizeiinspektion ausgebildet und erhalten einen behördlichen Ausweis für ihre Funktion. Die Koordination übernimmt Chefinspektor Alfred Rauscher von der Landesverkehrsabteilung Krumpendorf, während das Verkehrsreferat des Landes die Ausrüstung stellt.

Mit ihrem täglichen Einsatz an den Schutzwegen leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Chefinspektor Alfred Rauscher
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Schülerlotsen Kindern helfen, die Straße zu überqueren.
©LPD Kärnten/Wajand
Kärntens Schülerlotsen bei der Arbeit.

Lob für Kärntens Schülerlotsen

Anlässlich der Ausbildungsveranstaltung am Freitag in Villach würdigten auch die Landesräte Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Peter Reichmann (SPÖ) den Einsatz der Jugendlichen. Schuschnig betonte: „Die Sicherheit unserer Kinder hat höchste Priorität. Jeder Unfall auf dem Schulweg ist einer zu viel. Die Leistungen der Kärntner Schülerlotsen sind nicht selbstverständlich. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Mitschüler und stehen ehrenamtlich bei Wind und Wetter im Einsatz. Das trägt maßgeblich zu einem sicheren, unfallfreien Schulweg bei.“ Reichmann erklärte ergänzend: „Schule ist für mich weit mehr als Mathematik, Deutsch oder Englisch. Junge Menschen sollen dort auch lernen, Verantwortung zu übernehmen, aufeinander zu achten und für andere da zu sein. Genau dafür sind unsere Schülerlotsinnen und Schülerlotsen ein großartiges Beispiel: Sie stellen sich freiwillig in den Dienst ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und tragen ganz konkret dazu bei, dass andere sicher zur Schule kommen. Das ist soziales Lernen nicht aus dem Schulbuch, sondern mitten im Leben.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Landesräte Sebastian Schuschnig und Peter Reichmann mit mehreren Schülerlotsen.
©LPD Kärnten/Wajand |
Kärntens Schulweglotsen sind wieder im Einsatz.

Was sind Schülerlotsen?

Die Aufgabe der Schülerlotsen ist es, Lücken im Verkehr zu erkennen und mit der Verkehrskelle ins Verkehrsgeschehen einzugreifen, damit Schüler sicher die Straße überqueren können. Um als Schülerlotse tätig sein zu können, ist ein Alter von mindestens 13 Jahren und das Einverständnis der Eltern notwendig.

Schulleitungen, die an ihrem Standort an einer Schulwegsicherung mit Schülerlotsen interessiert sind, können sich an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde und örtliche Polizeiinspektion wenden.

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