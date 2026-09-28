Etwa 183.000 Euro Passiva: Wörthersee-Pizzeria ist insolvent

Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Betreibergesellschaft der „Pizzeria Ristorante Rialto“ eröffnet.

Wie die Gläuberschutzverbände KSV1870 und AKV Europa berichten, sind von der Insolvenz des Gastronomiebetriebs fünf Dienstnehmer betroffen. Die Passiva belaufen sich je nach Angabe auf rund 183.400 bis 184.000 Euro. Den Schulden stehen Aktiva von etwa 32.000 Euro gegenüber, wobei deren genauer Wert laut KSV1870 im weiteren Verfahrensverlauf noch exakt eruiert werden muss.

Finanzielle Schieflage

Als Ursache für die finanzielle Schieflage verweist das Unternehmen laut KSV1870 auf die saisonalen Schwankungen in der Wörthersee-Region: „Die Pizzeria Rialto ist ein ertragsstarkes Lokal, das allerdings der typischen Saisonalität der Wörthersee-Region unterliegt. Um die Schwankungen abzufedern, entschloss man sich zu zwei Nebenbetrieben (Chalet Lachtal und Strandbad Neumarkt). Jedoch entwickelten sich die Nebenstandorte defizitär. Hierzu kamen hohe Fixkosten und die Verluste der Nebenbetriebe.“

Quote von 20 Prozent

Nach Angaben des KSV1870 liegt bereits ein Sanierungsplanantrag vor, der eine Quote von 20 Prozent innerhalb von 24 Monaten nach Annahme – nicht jedoch vor rechtskräftiger Bestätigung – vorsieht. „Um den Kernbetrieb in Velden zu retten, hat die Schuldnerin Restrukturierungsmaßnahmen in Form von Schließung der Nebenbetriebe, den personellen Abbau und Erlöse aus dem Verkauf von Inventarvermögen eingeleitet“, ergänzt der AKV Europa. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort bis zum 9. November anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Bernhard Hundegger bestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 15:50 Uhr aktualisiert