Mitarbeiter-Zufriedenheit: Villachs Magistrat belegt Spitzenplatz im Städte-Vergleich

Laut der Erhebung sind 59,9 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Magistrat der Stadt Villach zufrieden. Zum Vergleich: Der bundesweite Schnitt liegt bei 54,9 Prozent. Hinter Villach folgen Dornbirn und Salzburg mit jeweils 58,9 Prozent, während Klagenfurt mit 50,2 Prozent den zehnten Platz belegt.

Homeoffice-Angebot ausgebaut

Als Gründe für das Ergebnis verweist die Stadt auf organisatorische Anpassungen der vergangenen Jahre. Dazu zählen die Senkung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Stunden, die Ausweitung von Homeoffice-Möglichkeiten, Gehaltserhöhungen im Kindergartenbereich sowie die Option einer Vier-Tage-Woche, sofern es die jeweilige Abteilung zulässt. Bürgermeister und Personalreferent Günther Albel erklärt dazu: „Wir haben von 40 auf 38 Wochenstunden gewechselt, das Homeoffice-Angebot ausgebaut und im Kindergartenbereich die Gehälter angehoben.“ Die Maßnahmen würden den Arbeitsalltag flexibler machen: „Dass sich das in der Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegelt, freut mich sehr“, so Albel weiter.

Anteil der Personalkosten bei rund 22 Prozent

Neben der Zufriedenheit hebt die Personalvertretung auch die Kennzahlen zur Effizienz hervor. Hannes Mattersdorfer, Vorsitzender der Personalvertretung der Stadt Villach: „Villach weist im österreichweiten Städtevergleich die wenigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf. Gleichzeitig liegt der Anteil der Personalkosten am Gesamtbudget bei lediglich rund 22 Prozent. Die hohe Zufriedenheit der Beschäftigten zeigt, dass effizienter Personaleinsatz und faire, attraktive Arbeitsbedingungen kein Widerspruch sein müssen.“