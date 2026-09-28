Strukturbruch im Handel: Kärnten verliert immer mehr Trafiken

Der Wandel des Konsumverhaltens macht sich im Kärntner Ortsbild bemerkbar: Immer mehr Tabakfachgeschäfte schließen ihre Pforten dauerhaft.

Wie der ORF kürzlich berichtete, gab es vor zehn Jahren noch 158 Trafiken im südlichsten Bundesland – mittlerweile ist diese Zahl auf 143 gesunken. Allein in den letzten 15 Jahren haben kärntenweit 31 Standorte geschlossen.

Zwei weitere Schließungen stehen an

Besonders spürbar ist der Rückgang in kleineren Gemeinden. So schloss vor Kurzem die Trafik in der Hauptstraße in Paternion (Bezirk Villach-Land). Nach 17 Jahren verabschiedete sich die bisherige Betreiberin in den Ruhestand. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Einzelfall: Noch im Laufe dieses Jahres stehen in Villach sowie in Althofen zwei weitere Schließungen bevor.Wird ein Standort frei, findet sich häufig kein neuer Betreiber mehr, weshalb die Vergabe in vielen Fällen ersatzlos eingestellt wird.

Immer weniger Raucher

Hauptursache für den Rückgang ist eine grundlegende Verschiebung im Alltag der Menschen. Der stetige Rückgang der Raucherzahlen trifft die Betriebe, damit geht für viele Ortskerne nicht nur eine Verkaufsstelle, sondern auch ein traditioneller Treffpunkt verloren.