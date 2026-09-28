Villach wird zum Tatort: Das Krimifest 2026 steht bevor

Der Herbst legt sich über Villach, die Abende werden länger, die Geschichten dunkler: Von 7. bis 18. Oktober 2026 verwandelt das Krimifest Kärnten die Stadt und ihr Umland zum sechsten Mal in DEN Schauplatz der Kriminalliteratur. Autorinnen und Autoren lesen an ungewöhnlichen Orten aus ihren aktuellen Werken und bitten dabei zu Tisch. Als Literatur- und Kulturstandort zeigt sich Villach von seiner spannendsten Seite.

Klostermauern und Zitrusduft beim Krimifest in Villach

Für das Krimifest 2026 holt der Tourismusverband Villach die Kriminalliteratur an drei neue Schauplätze in der Region. Den Anfang macht das Kloster Wernberg, wo sich am Mittwoch, dem 7. Oktober, hinter dicken Mauern hoch über der Drau mit Till Raether ein Abend voller Spannung entspinnt. Am Samstag, dem 10. Oktober, bringt Thomas Knüwer die Kriminalliteratur erstmals mitten ins Zentrum und liest im Restaurant Charles am Villacher Hauptplatz. Eine Woche darauf, am Freitag, dem 16. Oktober, wird zwischen Zitrusbäumen und -verkostung ermittelt: Magdalena Parys liest im Biozitrusgarten in Faak am See.

Eine Rückkehr mit neuem Namen

Des Weiteren meldet sich ein alter Bekannter unter neuem Namen zurück: Im Restaurant 748 des voco Villach, bis September noch als LAGANA bekannt, sorgt am Samstag, dem 17. Oktober, Melanie Raabe mit ihrer Lesung für Gänsehaut. „Villach ist eine Stadt der Begegnungen und eine Stadt der Geschichten. Perfekt für das Krimifest! Wenn unsere Plätze, Häuser und Lokale zu Schauplätzen werden, zeigt das, wie lebendig unser kulturelles Leben ist. Literatur gehört meiner Meinung nach mitten unter die Menschen — und genau dafür sorgt das Krimifest in Villach. Es ist kein Zufall, dass es sich so rasch zu einem unverzichtbaren Fixpunkt im dicht gefüllten Veranstaltungskalender entwickelt hat“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

Die üblichen Verdächtigen

Der Rest des Programms liest sich wie eine Fahndungsliste der Krimiszene, denn vom internationalen Bestsellerautor Steve Cavanagh über Publikumsliebling Dora Heldt bis hin zur österreichischen Krimiautorin Claudia Rossbacher nehmen die namhaftesten Autorinnen und Autoren der Szene ihre Ermittlungen in der Region auf. Sven Stricker gastiert am Donnerstag, dem 9. Oktober, im Naturel Hoteldorf Schönleitn am Faaker See, Isabella Archan liest im Gasthaus Wiegele zu Gulasch und Krimibier, ehe die Gerichtsreporterin und Thrillerautorin Chris Warnat zum Brunch im Karnerhof auf Mördersuche geht. Vom Klostergewölbe bis zum Seehotel, vom Gasthaus bis zum Haubenlokal — der Tourismusverband bespielt Villach und sein Umland auf ganzer Breite. „Das Krimifest ist aus dem Villacher Veranstaltungsherbst nicht mehr wegzudenken. Gerade in der ruhigeren Jahreszeit bringt es Leben in die ganze Region — in die Städte ebenso wie an die Seen — und spricht dabei Gäste wie Einheimische an“, so Gerhard Stroitz, Obmann des Tourismusverbandes Villach.

Ein Fall für drei Regionen

So vielfältig die Tatorte, so eng das Zusammenspiel dahinter. Der Tourismusverband Villach, die Region Wörthersee-Rosental und die NLW Tourismus Marketing GmbH ziehen für das Krimifest an einem Strang — und weiten es von Klagenfurt, dem Wörthersee und dem Rosental über Villach und den Faaker See, bis ins Gailtal, ins Lesachtal und an den Weißensee aus. Gemeinsam beleben die drei Regionen die ruhigere Oktoberzeit, schaffen zusätzliche Nächtigungen und rücken Kärnten als Kultur- und Genussdestination weit über den Sommer hinaus ins Rampenlicht.

Gemeinsam für ein mörderisch gutes Finale

„Das Krimifest lebt vom Miteinander der Regionen — und in Villach ist die Nachfrage besonders groß. Große Namen der Kriminalliteratur an außergewöhnlichen Orten, dazu die Kulinarik der Gastgeber: Diese Mischung ist Jahr für Jahr rasch vergriffen. Das zeigt, welchen Stellenwert das Format bei Gästen wie Einheimischen hat“, sagt Michael Spanring-Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach. Tickets sind ab sofort in der Tourist Information Villach sowie online erhältlich.